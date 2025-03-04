Стоимость свежих огурцов в Тюмени перевалила за 500 рублей

Подорожал с начала года существенно и картофель — с 53 до 60 рублей, свекла и морковь подорожали на 2 рубля — килограмм данных овощей сегодня стоит 44 и 52 рубля соответственно. Также выросли цены на яблоки и бананы. Яблоки подорожали — со 156 до 163 рублей, бананы — со 163 до 175 рублей за килограмм.