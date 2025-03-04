Стоимость свежих огурцов в Тюмени перевалила за 500 рублей

Posted 4 марта, 07:51
Published 4 марта, 07:51
Modified 4 марта, 08:55
Updated 4 марта, 08:55
По данным Росстата, с начала года средняя стоимость свежих огурцов в Тюменской области и Тюмени выросла с 306-329 рублей до 347-369 рублей за килограмм. Замечают рост цен и тюменцы.
«Перед Новым годом длинноплодный огурец весом 200 граммов можно было купить за 90 рублей, а сегодня его стоимость уже больше 110 рублей. Огурцы зимой роскошь», — сетует пенсионерка Татьяна И.
Подорожал с начала года существенно и картофель — с 53 до 60 рублей, свекла и морковь подорожали на 2 рубля — килограмм данных овощей сегодня стоит 44 и 52 рубля соответственно. Также выросли цены на яблоки и бананы. Яблоки подорожали — со 156 до 163 рублей, бананы — со 163 до 175 рублей за килограмм.
Причиной роста цен на плодово-овощную продукцию эксперты называют увеличение расходов на транспортировку и хранение корнеплода, инфляцию. По прогнозам специалистов, в ближайшее время ожидать снижения стоимости фруктов и овощей не стоит.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени пивные напитки с начала года подорожали на 10-20%. Причиной роста цен стало повышение акцизов на данный напиток с 1 января 2025 года.