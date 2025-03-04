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Posted 4 марта, 07:51

Published 4 марта, 07:51

Modified 4 марта, 08:55

Updated 4 марта, 08:55

Стоимость свежих огурцов в Тюмени перевалила за 500 рублей

Стоимость свежих огурцов в Тюмени перевалила за 500 рублей

4 марта 2025, 07:51
Фото: 1MI.
За цену 514 — 598 рублей сегодня городских гипермаркетов продают огурцы короткоплодные тепличные. Стоимость среднеплодных варьируется от 219 до 309 рублей за килограмм. Сорт свежих огурцов «Ботаника Атлел» стоит 391 рубль за килограмм.

По данным Росстата, с начала года средняя стоимость свежих огурцов в Тюменской области и Тюмени выросла с 306-329 рублей до 347-369 рублей за килограмм. Замечают рост цен и тюменцы.

«Перед Новым годом длинноплодный огурец весом 200 граммов можно было купить за 90 рублей, а сегодня его стоимость уже больше 110 рублей. Огурцы зимой роскошь», — сетует пенсионерка Татьяна И.

Подорожал с начала года существенно и картофель — с 53 до 60 рублей, свекла и морковь подорожали на 2 рубля — килограмм данных овощей сегодня стоит 44 и 52 рубля соответственно. Также выросли цены на яблоки и бананы. Яблоки подорожали — со 156 до 163 рублей, бананы — со 163 до 175 рублей за килограмм.

Причиной роста цен на плодово-овощную продукцию эксперты называют увеличение расходов на транспортировку и хранение корнеплода, инфляцию. По прогнозам специалистов, в ближайшее время ожидать снижения стоимости фруктов и овощей не стоит.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени пивные напитки с начала года подорожали на 10-20%. Причиной роста цен стало повышение акцизов на данный напиток с 1 января 2025 года.

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