Стаи бездомных собак атаковали жителей Тобольска

Posted 4 марта, 12:09
Published 4 марта, 12:09
Modified 4 марта, 12:11
Updated 4 марта, 12:11
В Тобольске жители района Защитино обеспокоены большим скоплением бродячих собак, так как опасаются за безопасность детей на улицах. Информация об этом появилась в социальной сети «ВКонтакте», в группе «Типичный Тобольск».
Автор публикации сообщил, что в районе улиц Вербной и Озерной стая из семи-восьми собак постоянно охотится на домашних животных. Особую тревогу вызывает безопасность детей, проживающих на улице Вербной, в том числе многодетной семьи, где есть ребенок с инвалидностью. Сообщается, что собаки обитают между микрорайонами Центральный и Защитино.
В комментариях к записи пользователи поддержали автора, выражая мнение о недопустимости нахождения бродячих стай в городе. Некоторые поделились собственным опытом столкновения с агрессивными животными. Однако нашлись и те, кто выступил в защиту бездомных собак, подчеркивая, что в их положении виноваты безответственные хозяева.
«Собачки разве виноваты, что их хозяева кинули? Если бы вас родили, поигрались с вами и на улицу выкинули как ненужную игрушку, над вами бы прохожие издевались, и потом вас убить за халатность родителя хотели бы, и за то что такой злыдень, защищает себя. Вам бы понравилось?», — пишет другой пользователь.
Как ответила «Нашему городу» жительница Тобольска, Нина Б., проблема с собаками в этот микрорайоне довольно сложная.
«Пока одни семьи боятся и не пускают своих детей без сопровождения, другие (мужчины — прим. ред.) хотят идти травить их. И собак жалко и людей жалко. Надо что-то делать с этим», — сообщила она.
В последние годы жестокое обращение с животными в России становится одной из наиболее обсуждаемых тем. Не только в Тобольске, но и в Тюмени регулярно сообщают о случаях живодерства, жестокого обращения с домашними питомцами и массовых убийствах бродячих собак.