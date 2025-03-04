Стаи бездомных собак атаковали жителей Тобольска

В последние годы жестокое обращение с животными в России становится одной из наиболее обсуждаемых тем. Не только в Тобольске, но и в Тюмени регулярно сообщают о случаях живодерства, жестокого обращения с домашними питомцами и массовых убийствах бродячих собак.