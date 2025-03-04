Спустить всех собак! В Тюмени пока не разрешили убивать бродячих животных как в ХМАО

Posted 4 марта, 15:01
Published 4 марта, 15:01
Modified 4 марта, 16:17
Updated 4 марта, 16:17
Первым регионом, который принял закон об усыплении, стала Бурятия. Однако, такую инициативу администрации жители и благотворительные организации восприняли негативно, обратившись в Верховный суд.
Вызвав широкий резонанс, буряты дошли до последней инстанции и добились решения Конституционного суда о том, что проводить такую процедуру можно только в исключительных случаях и в экстраординарной ситуациях.
После судебных разбирательств местные власти сделали поправки, убрав один пункт, который разрешает усыплять животных после истечения месяца его нахождения в приюте. Однако, эта мера остается законной при нападении животных на людей, при проявлении агрессии и распространению заболеваний. Такой же закон действует в Якутии и Магаданской области.
Остальные 12 городов (Мурманск, Ставрополь, Астрахань, Самара, Оренбург и другие) проводят эвтаназию бездомным хвостатым после 30 дней нахождения в приюте. Тюменская область пока воздерживается от принятия законопроекта. А вот соседний ХМАО вошел в число регионов, где эвтаназия собак разрешена.
Напомним, что до этой меры действовал единый порядок, при котором бездомных собак отлавливали, помещали на карантин, стерилизовали, делали прививки и снова отпускали в городскую среду. Однако новости о нападении собак на детей и взрослых не стали появляться реже.
Ранее «Наш Город» рассказывал о том, что тюменцам теперь придется заплатить штраф за самовыгул собак.