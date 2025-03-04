Спустить всех собак! В Тюмени пока не разрешили убивать бродячих животных как в ХМАО

После судебных разбирательств местные власти сделали поправки, убрав один пункт, который разрешает усыплять животных после истечения месяца его нахождения в приюте. Однако, эта мера остается законной при нападении животных на людей, при проявлении агрессии и распространению заболеваний. Такой же закон действует в Якутии и Магаданской области.