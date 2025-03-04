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Posted 4 марта, 15:01

Published 4 марта, 15:01

Modified 4 марта, 16:17

Updated 4 марта, 16:17

Российские регионы принимают закон об усыплении бездомных животных

Спустить всех собак! В Тюмени пока не разрешили убивать бродячих животных как в ХМАО

4 марта 2025, 15:01
Фото: nashgorod.ru. Российские регионы принимают закон об усыплении бездомных животных

В Тюмени пока не разрешили убивать бродячих животных

17 российских городов заявили об одобрении эвтаназии бездомных животных. «Зеленый свет» такому законопроекту дала Госдума, которая разрешила каждому региону самостоятельно решать вопрос об усыплении. Тюмень пока в раздумьях.

Первым регионом, который принял закон об усыплении, стала Бурятия. Однако, такую инициативу администрации жители и благотворительные организации восприняли негативно, обратившись в Верховный суд.

Вызвав широкий резонанс, буряты дошли до последней инстанции и добились решения Конституционного суда о том, что проводить такую процедуру можно только в исключительных случаях и в экстраординарной ситуациях.

После судебных разбирательств местные власти сделали поправки, убрав один пункт, который разрешает усыплять животных после истечения месяца его нахождения в приюте. Однако, эта мера остается законной при нападении животных на людей, при проявлении агрессии и распространению заболеваний. Такой же закон действует в Якутии и Магаданской области.

Остальные 12 городов (Мурманск, Ставрополь, Астрахань, Самара, Оренбург и другие) проводят эвтаназию бездомным хвостатым после 30 дней нахождения в приюте. Тюменская область пока воздерживается от принятия законопроекта. А вот соседний ХМАО вошел в число регионов, где эвтаназия собак разрешена.

Напомним, что до этой меры действовал единый порядок, при котором бездомных собак отлавливали, помещали на карантин, стерилизовали, делали прививки и снова отпускали в городскую среду. Однако новости о нападении собак на детей и взрослых не стали появляться реже.

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Ранее «Наш Город» рассказывал о том, что тюменцам теперь придется заплатить штраф за самовыгул собак.

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#Эмилия Шпилева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Животные
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