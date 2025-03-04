Скрывался и менял квартиры: тюменца, который сбил трех человек, задержали под Омском

Posted 4 марта, 11:36
Published 4 марта, 11:36
Modified 4 марта, 11:43
Updated 4 марта, 11:43
Как выяснилось, после массовой давки людей мужчина скрылся в Омской области и долгое время там жил. Подозреваемый нигде не работал, часто менял съемные квартиры, а общение и переписку с родными и близкими свел к минимуму.
Выяснив местоположение тюменца, сотрудники уголовного розыска выехали в Омск и буквально на улице провели задержание. Тюменец раскаялся в совершенном правонарушении и признался, что никогда не имел прав на авто.
На задержанного 1994 года возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 264 УК РФ за нарушение ПДД. Теперь ему придется ответить за ущерб, который был причинен трем женщинам, получившим серьезные повреждения. В тот злополучный день одна из пострадавших, 67-летняя пенсионерка, была доставлена в больницу с тяжелыми повреждениями конечностей и лица, вторая — с травмой ноги, третья — с множественными ушибами.
Напомним, зимой 2022 года водитель «Лады Приора» наехал на людей, стоявших на остановке по ул. Мельникайте в ожидании транспорта, и скрылся с места преступления.