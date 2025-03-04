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Posted 4 марта, 11:36

Published 4 марта, 11:36

Modified 4 марта, 11:43

Updated 4 марта, 11:43

Житель Тюмени скрывался три года после совершенного преступления

Скрывался и менял квартиры: тюменца, который сбил трех человек, задержали под Омском

4 марта 2025, 11:36
Фото: nashgorod.ru. Житель Тюмени скрывался три года после совершенного преступления

Под Омском задержали тюменца, сбившего трех человек

Сюжет
ДТП
31-летний житель Тюмени попался полицейским, задержавшим правонарушителя в соседнем городе. Оперативникам пришлось провести долгое расследование, чтобы найти водителя, сбившего людей на остановке три года назад.

Как выяснилось, после массовой давки людей мужчина скрылся в Омской области и долгое время там жил. Подозреваемый нигде не работал, часто менял съемные квартиры, а общение и переписку с родными и близкими свел к минимуму.

Выяснив местоположение тюменца, сотрудники уголовного розыска выехали в Омск и буквально на улице провели задержание. Тюменец раскаялся в совершенном правонарушении и признался, что никогда не имел прав на авто.

На задержанного 1994 года возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 264 УК РФ за нарушение ПДД. Теперь ему придется ответить за ущерб, который был причинен трем женщинам, получившим серьезные повреждения. В тот злополучный день одна из пострадавших, 67-летняя пенсионерка, была доставлена в больницу с тяжелыми повреждениями конечностей и лица, вторая — с травмой ноги, третья — с множественными ушибами.

Задержанный тюменец по подозрению в правонарушении ПДД
Задержанный тюменец по подозрению в правонарушении ПДД. Фото: 72.мвд.рф
В Тюмени водитель насмерть сбил пешехода и скрылся
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Напомним, зимой 2022 года водитель «Лады Приора» наехал на людей, стоявших на остановке по ул. Мельникайте в ожидании транспорта, и скрылся с места преступления.

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#Эмилия Шпилева#Общество#Происшествия#ДТП#Полиция#Задержание#Преступление#МВД РФ
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