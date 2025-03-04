Скрывался и менял квартиры: тюменца, который сбил трех человек, задержали под Омском

На задержанного 1994 года возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 264 УК РФ за нарушение ПДД. Теперь ему придется ответить за ущерб, который был причинен трем женщинам, получившим серьезные повреждения. В тот злополучный день одна из пострадавших, 67-летняя пенсионерка, была доставлена в больницу с тяжелыми повреждениями конечностей и лица, вторая — с травмой ноги, третья — с множественными ушибами.