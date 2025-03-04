Полярное сияние озарит небо Тюмени на этой неделе

По данным специалистов Лаборатории солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, по предварительным оценкам, плазменное облако средних размеров придёт к Земле около 19 часов по московскому времени 4 марта. Ожидается магнитная буря класса G1–G2 (слабый и средний уровень) продолжительностью от 6 до 9 часов. Но возмущения магнитосферы будут наблюдаться до середины дня 5 марта.