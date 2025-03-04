Полярное сияние озарит небо Тюмени на этой неделе

Posted 4 марта, 09:12
Published 4 марта, 09:12
Modified 4 марта, 09:14
Updated 4 марта, 09:14
По данным специалистов Лаборатории солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, по предварительным оценкам, плазменное облако средних размеров придёт к Земле около 19 часов по московскому времени 4 марта. Ожидается магнитная буря класса G1–G2 (слабый и средний уровень) продолжительностью от 6 до 9 часов. Но возмущения магнитосферы будут наблюдаться до середины дня 5 марта.
«Поскольку событие является вечерним, то заметно повышены вероятности полярных сияний в ночь со вторника на среду», — пояснили эксперты.
Напомним, причиной сегодняшнего геошторма на Земле стали вспышки на Солнце, произошедшие в минувшие выходные дни. В настоящее время, отметили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, обстановка на Солнце оценивается как спокойная.
Ранее «Наш Город» писал, что последний раз полярное сияние жители Тюменской области наблюдали в начала этого года — в ночь с 1 на 2 января. Тогда его появлению поспособствовал магнитный геошторм уровня G4.