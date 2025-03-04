Перейти в 10-11 класс тюменским школьникам будет еще сложнее

Posted 4 марта, 11:40
Published 4 марта, 11:40
Modified 4 марта, 11:42
Updated 4 марта, 11:42
Комитет Госдумы РФ по просвещению посчитал необходимым ввести бальную систему для выпускающихся школьников и их перехода в 10-11 класс. Данное нововведение затронет 12 регионов — Москву, Санкт-Петербург, Ростов, Республику Северная Осетия и другие города, в том числе Тюменскую область.
Предполагается, что проходные баллы в старшие классы регионы будут устанавливать самостоятельно. В случае, если результаты ОГЭ окажутся ниже требуемых, выпускник будет иметь преимущественный статус для поступления в колледж на бюджетное место.
При этом, в рамках нового эксперимента будет действовать новый порядок сдачи экзаменов. Для получения аттестата достаточно сдать всего два предмета — математику и русский язык, а не как было ранее — четыре дисциплины.
Ранее «Наш город» рассказывал, в какие ВУзы поступают тюменские выпускники 10-11 классов и во сколько их родителям обойдется высшее образование.