nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 марта, 11:40

Published 4 марта, 11:40

Modified 4 марта, 11:42

Updated 4 марта, 11:42

Девятиклассников Тюмени ждут новые правила сдачи ОГЭ

Перейти в 10-11 класс тюменским школьникам будет еще сложнее

4 марта 2025, 11:40
Фото: nashgorod.ru. Девятиклассников Тюмени ждут новые правила сдачи ОГЭ
С 2025 года в Тюмени проводится эксперимент, который затронет всех выпускающихся девятиклассников. Теперь перейти в 10-11 класс станет гораздо труднее — Минобразования ввел минимальный порог балов по ОГЭ.

Комитет Госдумы РФ по просвещению посчитал необходимым ввести бальную систему для выпускающихся школьников и их перехода в 10-11 класс. Данное нововведение затронет 12 регионов — Москву, Санкт-Петербург, Ростов, Республику Северная Осетия и другие города, в том числе Тюменскую область.

Предполагается, что проходные баллы в старшие классы регионы будут устанавливать самостоятельно. В случае, если результаты ОГЭ окажутся ниже требуемых, выпускник будет иметь преимущественный статус для поступления в колледж на бюджетное место.

При этом, в рамках нового эксперимента будет действовать новый порядок сдачи экзаменов. Для получения аттестата достаточно сдать всего два предмета — математику и русский язык, а не как было ранее — четыре дисциплины.

В Тюмени достроят еще 4 большие школы в 2025 году
Узнать подробнее

Ранее «Наш город» рассказывал, в какие ВУзы поступают тюменские выпускники 10-11 классов и во сколько их родителям обойдется высшее образование.

Читайте также:
В Тюменском районе в пос. Московском открыли долгожданную школуТюменцам разрешат сдавать два ОГЭ вместо четырехБез него не пустят на ОГЭ: что надо знать школьникам Тюмени об итоговом собеседовании
#Эмилия Шпилева#Общество#Тюмень#Образование#Школа#ОГЭ
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика