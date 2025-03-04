Переманивают кадры: тюменцев приглашают на работу в Израиль за 380 тысяч в месяц

«Наш Город» сообщал, что в Тюмени без опыта можно устроиться охранником на вахту и получать от 234 до 280 тыс. рублей за смену. На тех же условиях приглашают слесаря инструментальщика с зарплатой до 259 тыс. рублей за смену, водителя категории С или машиниста пкс с зарплатой 200-300 тыс. рублей за смену.