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Posted 4 марта, 05:32

Published 4 марта, 05:32

Modified 4 марта, 13:48

Updated 4 марта, 13:48

Тюменцам предлагают более 300 тысяч рублей за изнурительную работу в Израиле

Переманивают кадры: тюменцев приглашают на работу в Израиль за 380 тысяч в месяц

4 марта 2025, 05:32
Фото: 1MI.

Тюменцам предлагают более 300 тысяч рублей за изнурительную работу в Израиле

Сюжет
Зарплата
Среди жителей Тюменской области ищут желающих для трудоустройства в Израиле. Работать предлагают на стройке и на складе, а платить — более 300 тыс. рублей.

Вакансии с такой зарплатой предлагают тюменцам без специального образования — на объекты требуются разнорабочие. Рабочим на стройке готовы платить от 290 000 до 325 000 рублей в месяц. Кандидатам предлагают один выходной в субботу и 10-часовой рабочий день.

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Работникам на почтовом складе доступен график 6/1 или 5/2, а смены можно установить продолжительностью от 8 до 12 часов.

«Современный почтовый склад с оборудованием последнего поколения, импортированным из Европы. Опыт работы не требуется. Заплата: от 285 000 до 380 000 рублей в месяц», — говорится в объявлении на портале HH.ru.
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«Наш Город» сообщал, что в Тюмени без опыта можно устроиться охранником на вахту и получать от 234 до 280 тыс. рублей за смену. На тех же условиях приглашают слесаря инструментальщика с зарплатой до 259 тыс. рублей за смену, водителя категории С или машиниста пкс с зарплатой 200-300 тыс. рублей за смену.

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#Марина Коржина#Общество#Тюмень#Тюменская область#Работа#Зарплата#Поиск работы#Вакансии#Израиль
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