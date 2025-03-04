Переманивают кадры: тюменцев приглашают на работу в Израиль за 380 тысяч в месяц

Posted 4 марта, 05:32
Published 4 марта, 05:32
Modified 4 марта, 13:48
Updated 4 марта, 13:48
Вакансии с такой зарплатой предлагают тюменцам без специального образования — на объекты требуются разнорабочие. Рабочим на стройке готовы платить от 290 000 до 325 000 рублей в месяц. Кандидатам предлагают один выходной в субботу и 10-часовой рабочий день.
Работникам на почтовом складе доступен график 6/1 или 5/2, а смены можно установить продолжительностью от 8 до 12 часов.
«Современный почтовый склад с оборудованием последнего поколения, импортированным из Европы. Опыт работы не требуется. Заплата: от 285 000 до 380 000 рублей в месяц», — говорится в объявлении на портале HH.ru.
«Наш Город» сообщал, что в Тюмени без опыта можно устроиться охранником на вахту и получать от 234 до 280 тыс. рублей за смену. На тех же условиях приглашают слесаря инструментальщика с зарплатой до 259 тыс. рублей за смену, водителя категории С или машиниста пкс с зарплатой 200-300 тыс. рублей за смену.