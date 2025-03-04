Новую базу отдыха с минеральным источником построят в Тюменской области

Согласно проекту, туркомплекс будет включать в себя 15 домов для размещения гостей, спа-центр, подогреваемый бассейн с минеральной водой, концертно-ресторанную площадку, пункт проката инвентаря и оборудования. Также инвестор намерен обустроить на территории базы отдыха игровые комплексы, установить беседки для отдыха на свежем воздухе, оборудовать места для рыбной ловли.