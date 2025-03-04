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Posted 4 марта, 06:16

Published 4 марта, 06:16

Modified 4 марта, 06:18

Updated 4 марта, 06:18

В Тюменской области к 2027 году появится база отдыха с минеральным источником

Новую базу отдыха с минеральным источником построят в Тюменской области

4 марта 2025, 06:16
Фото: 1MI.

В Тюменской области к 2027 году появится база отдыха с минеральным источником

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Строительство
Комплекс расположится в селе Дубровное Ярковского района и будет запущен в работу до конца 2027 года. Об этом сообщили в Инвестиционном агентстве Тюменской области.

Согласно проекту, туркомплекс будет включать в себя 15 домов для размещения гостей, спа-центр, подогреваемый бассейн с минеральной водой, концертно-ресторанную площадку, пункт проката инвентаря и оборудования. Также инвестор намерен обустроить на территории базы отдыха игровые комплексы, установить беседки для отдыха на свежем воздухе, оборудовать места для рыбной ловли.

Стоимость реализации проекта оценивается в 700 миллионов рублей. Когда начнутся по строительству не сообщается, но срок окончания работ известен — конец 2027 года.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени к 2027 году построят базу отдыха в районе Велижанского тракта. Там же, по планам властей, появится спортивный комплекс площадью 10 тысяч квадратных метров.

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