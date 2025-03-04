Новую базу отдыха с минеральным источником построят в Тюменской области

Posted 4 марта, 06:16
Published 4 марта, 06:16
Modified 4 марта, 06:18
Updated 4 марта, 06:18
Согласно проекту, туркомплекс будет включать в себя 15 домов для размещения гостей, спа-центр, подогреваемый бассейн с минеральной водой, концертно-ресторанную площадку, пункт проката инвентаря и оборудования. Также инвестор намерен обустроить на территории базы отдыха игровые комплексы, установить беседки для отдыха на свежем воздухе, оборудовать места для рыбной ловли.
Стоимость реализации проекта оценивается в 700 миллионов рублей. Когда начнутся по строительству не сообщается, но срок окончания работ известен — конец 2027 года.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени к 2027 году построят базу отдыха в районе Велижанского тракта. Там же, по планам властей, появится спортивный комплекс площадью 10 тысяч квадратных метров.