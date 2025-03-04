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Posted 4 марта, 08:25

Published 4 марта, 08:25

Modified 4 марта, 08:27

Updated 4 марта, 08:27

Неизвестные купили билеты через аккаунт тюменки на сайте Utair

Неизвестные купили билеты через аккаунт тюменки на сайте Utair

4 марта 2025, 08:25
Фото: 1MI.
Сюжет
ЮТэйр
Выяснилось это благодаря тому, что тюменке пришло уведомление о предстоящем полете. Оказалось, что некие четыре человека зарегистрировались и выбрали места на рейс Казань — Тюмень через личный кабинет жительницы областной столицы.

Родные тюменки задались вопросом — как такое могло произойти и что следует делать в данной ситуации.

«Каким образом посторонние люди получили доступ к личному кабинету Utair? Или это так легко при регистрации передать свои данные постороннему человеку?» — поинтересовался сын тюменки в сообществе ЧС Тюмень.
Фото: ЧС Тюмень

В комментариях под опубликованным постом часть подписчиков сообщества предположила, что вероятнее всего, произошел какой-то сбой. Горожане посоветовали пока не отменять регистрацию на рейс, назначенный на 5 марта, чтобы не портить людям полет, не разобравшись в ситуации.

Другая же часть, напротив, рекомендовала в целях безопасности отменить регистрацию на рейс.

«Взломать страницу ВКонтакте или узнать ваши паспортные данные сейчас очень легко. Поэтому однозначно следует отменять регистрацию», — подчеркнули тюменцы.
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Ранее «Наш Город» писал, что в тюменском аэропорту опровергли информацию о запуске в работу с 3 марта здания нового терминала. Как пояснили в пресс-службе Рощино, в настоящее время разрешение от Росавиации на ввод в эксплуатацию не получено.

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