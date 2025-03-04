Неизвестные купили билеты через аккаунт тюменки на сайте Utair

Ранее «Наш Город» писал, что в тюменском аэропорту опровергли информацию о запуске в работу с 3 марта здания нового терминала. Как пояснили в пресс-службе Рощино, в настоящее время разрешение от Росавиации на ввод в эксплуатацию не получено.