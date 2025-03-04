Неизвестные купили билеты через аккаунт тюменки на сайте Utair

Posted 4 марта, 08:25
Published 4 марта, 08:25
Modified 4 марта, 08:27
Updated 4 марта, 08:27
Родные тюменки задались вопросом — как такое могло произойти и что следует делать в данной ситуации.
«Каким образом посторонние люди получили доступ к личному кабинету Utair? Или это так легко при регистрации передать свои данные постороннему человеку?» — поинтересовался сын тюменки в сообществе ЧС Тюмень.
В комментариях под опубликованным постом часть подписчиков сообщества предположила, что вероятнее всего, произошел какой-то сбой. Горожане посоветовали пока не отменять регистрацию на рейс, назначенный на 5 марта, чтобы не портить людям полет, не разобравшись в ситуации.
Другая же часть, напротив, рекомендовала в целях безопасности отменить регистрацию на рейс.
«Взломать страницу ВКонтакте или узнать ваши паспортные данные сейчас очень легко. Поэтому однозначно следует отменять регистрацию», — подчеркнули тюменцы.
Ранее «Наш Город» писал, что в тюменском аэропорту опровергли информацию о запуске в работу с 3 марта здания нового терминала. Как пояснили в пресс-службе Рощино, в настоящее время разрешение от Росавиации на ввод в эксплуатацию не получено.