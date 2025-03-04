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Posted 4 марта, 08:10

Published 4 марта, 08:10

Modified 4 марта, 08:12

Updated 4 марта, 08:12

На тюменском авторынке появятся новые модели «китайцев»

На тюменском авторынке появятся новые модели «китайцев»

4 марта 2025, 08:10
Фото: 1MI.
Тюменские дилеры рассказали, что заведут в область новые модели автомобилей от китайских концернов. Среди них будет седан, внедорожник, электрокар.

Компания AGR Automotive Group выведет на российский рынок новый бренд Tenet. Еще один суббренд концерна — Jetour в первом полугодии предложит россиянам модель Jetour T1 с гибридной установкой: 1,5-литровым бензиновым турбогенератором в сочетании с электромотором мощностью 360 л. с.

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Автоконцерн Geely анонсировал свой первый электрокар в России — Geely EX5. Это кроссовер с мощностью 218 л. с., в базовой версии Pro будет стоить от 4,1 млн руб., а в топовой Max — от 4,4 млн руб.

Haval который первым начал производить свои машины в России, в 2025 году предложит новый кроссовер Haval H7. Цены и подробные характеристики пока не озвучены.

Во второй половине 2025 года JAC с моделью RF8 выйдет в новый сегмент минивэнов, где ранее не был представлен. Стоимость нового автомобиля пока неизвестна.

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Китайская автокомпания GAC предложит тюменцам две новинки: седан Empow, который по размерам можно сравнить с Volkswagen Jetta, и кроссовер GS4 Max. Также появится новая комплектация флагманского GS8 под названием GX Traveler, пишет РБК со ссылкой на участников рынка.

Тюменцы начали год с покупки новых автомобилей в кредит. Тюменская область вошла в тройку лидеров по приросту взятых автокредитов. В январе рост займов у банков на эти цели почти поднялся до уровня столицы.

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#Марина Коржина#Бизнес#Тюмень#Транспорт#Тюменская область#Автомобили#Авторынок#Китай#Китайские автомобили
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