На тюменском авторынке появятся новые модели «китайцев»

Posted 4 марта, 08:10
Published 4 марта, 08:10
Modified 4 марта, 08:12
Updated 4 марта, 08:12
Компания AGR Automotive Group выведет на российский рынок новый бренд Tenet. Еще один суббренд концерна — Jetour в первом полугодии предложит россиянам модель Jetour T1 с гибридной установкой: 1,5-литровым бензиновым турбогенератором в сочетании с электромотором мощностью 360 л. с.
Автоконцерн Geely анонсировал свой первый электрокар в России — Geely EX5. Это кроссовер с мощностью 218 л. с., в базовой версии Pro будет стоить от 4,1 млн руб., а в топовой Max — от 4,4 млн руб.
Haval который первым начал производить свои машины в России, в 2025 году предложит новый кроссовер Haval H7. Цены и подробные характеристики пока не озвучены.
Во второй половине 2025 года JAC с моделью RF8 выйдет в новый сегмент минивэнов, где ранее не был представлен. Стоимость нового автомобиля пока неизвестна.
Китайская автокомпания GAC предложит тюменцам две новинки: седан Empow, который по размерам можно сравнить с Volkswagen Jetta, и кроссовер GS4 Max. Также появится новая комплектация флагманского GS8 под названием GX Traveler, пишет РБК со ссылкой на участников рынка.
Тюменцы начали год с покупки новых автомобилей в кредит. Тюменская область вошла в тройку лидеров по приросту взятых автокредитов. В январе рост займов у банков на эти цели почти поднялся до уровня столицы.