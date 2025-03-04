Из Пекина в Москву пустили поезд с остановкой в Тюмени

Posted 4 марта, 03:57
Published 4 марта, 03:57
Modified 4 марта, 07:15
Updated 4 марта, 07:15
Поезд из Китая идет по российской железной дороге и сделает остановку в Тюмени и Ишиме. Это пробная поездка для возобновления сообщения между двумя странами после пандемии коронавируса. Если прогон будет удачным, поезд пустят на регулярной основе. Из Тюмени в Пекин можно будет доехать примерно за три дня.
В составе 12 вагонов, и все — китайского производства. До этого такие вагоны никогда не использовались в России. В поезде находятся китайские и российские техники, чтобы справиться с любыми неожиданностями в пути, пишет РИА Новости. В составе шесть купейных вагонов, два СВ, один штабной и один багажный вагоны. А также два вагона-электростанции.
Тюменцы отнеслись к новости с оптимизмом: более сотни интернет-пользователей поддержали ее позитивными эмодзи. Некоторые уже выразили желание прокатиться на таком поезде в Китай.
«Я бы сгоняла на поезде», «Мой внук тоже собрался», — написали тюменцы в комментариях.
Средний чек за суточное проживание в отелях и гостиницах Тюменской области вырос за год на 17,6%. На конец 2024 года переночевать в тюменских заведениях можно было за 3,7 тыс. рублей.