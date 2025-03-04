Из Пекина в Москву пустили поезд с остановкой в Тюмени

В составе 12 вагонов, и все — китайского производства. До этого такие вагоны никогда не использовались в России. В поезде находятся китайские и российские техники, чтобы справиться с любыми неожиданностями в пути, пишет РИА Новости. В составе шесть купейных вагонов, два СВ, один штабной и один багажный вагоны. А также два вагона-электростанции.