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Posted 4 марта, 03:57

Published 4 марта, 03:57

Modified 4 марта, 07:15

Updated 4 марта, 07:15

Из Пекина в Москву пустили поезд с остановкой в Тюмени

Из Пекина в Москву пустили поезд с остановкой в Тюмени

4 марта 2025, 03:57
Фото: 1MI.
Сюжет
Туризм
Поезд из Пекина в Москву через Тюмень отправился в тестовую поездку. В составе только китайские вагоны, которые раньше не ходили по российским дорогам.

Поезд из Китая идет по российской железной дороге и сделает остановку в Тюмени и Ишиме. Это пробная поездка для возобновления сообщения между двумя странами после пандемии коронавируса. Если прогон будет удачным, поезд пустят на регулярной основе. Из Тюмени в Пекин можно будет доехать примерно за три дня.

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В составе 12 вагонов, и все — китайского производства. До этого такие вагоны никогда не использовались в России. В поезде находятся китайские и российские техники, чтобы справиться с любыми неожиданностями в пути, пишет РИА Новости. В составе шесть купейных вагонов, два СВ, один штабной и один багажный вагоны. А также два вагона-электростанции.

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Тюменцы отнеслись к новости с оптимизмом: более сотни интернет-пользователей поддержали ее позитивными эмодзи. Некоторые уже выразили желание прокатиться на таком поезде в Китай.

«Я бы сгоняла на поезде», «Мой внук тоже собрался», — написали тюменцы в комментариях.

Средний чек за суточное проживание в отелях и гостиницах Тюменской области вырос за год на 17,6%. На конец 2024 года переночевать в тюменских заведениях можно было за 3,7 тыс. рублей.

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#Марина Коржина#Тюмень#Транспорт#Тюменская область#Поезда#Туризм#Китай
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