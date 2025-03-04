Это только кажется: чиновница заявила о низких ценах на горячих источниках в Тюмени

Posted 4 марта, 09:44
Published 4 марта, 09:44
Modified 4 марта, 09:46
Updated 4 марта, 09:46
По ее словам, высокими цены кажутся местным жителям, потому что они сравнивают стоимость отдыха с той, что была ранее — несколько лет назад. Однако у гостей региона складывается противоположное мнение.
«Тюменцам кажется, что отдых в термах дорогим, потому что ранее цены были существенно ниже. Но надо понимать, что ежегодное термы вкладываются как в развитие инфраструктуры, так и в расширение ассортимента предлагаемых услуг. Раздевалки, душевые кабины, санузлы, заведения общепита, предоставление допуслуг в виде тапочек и халатов. Все это формирует более высокую стоимость. Есть термальные курорты не в нашем регионе, которые стоят в разы дороже», — отметила Мария Трофимова.
На сегодняшний день в Тюменской области стоимость отдыха на термальных источниках варьируется от 800 до 2600 рублей. К примеру, в будние дни на горячем источнике «Советский» стоимость отдыха составляет 400 — 800 рублей для детей и взрослых, на день в аквапарке «ЛетоЛето» придется заплатить от 1700 до 2600 рублей. На горячем источнике «Тюменский» отдых стоит от 500 до 1300 рублей, сутки отдыха на базе отдыха «Верхний бор» обойдутся от 2750 до 4500 рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что в селе Дубровное Ярковского района до конца 2027 года планируют построить новую базу отдыха с бассейном с минеральной водой. В работы по строительству будет вложено 700 миллионов рублей инвестиций.