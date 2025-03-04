Это только кажется: чиновница заявила о низких ценах на горячих источниках в Тюмени

На сегодняшний день в Тюменской области стоимость отдыха на термальных источниках варьируется от 800 до 2600 рублей. К примеру, в будние дни на горячем источнике «Советский» стоимость отдыха составляет 400 — 800 рублей для детей и взрослых, на день в аквапарке «ЛетоЛето» придется заплатить от 1700 до 2600 рублей. На горячем источнике «Тюменский» отдых стоит от 500 до 1300 рублей, сутки отдыха на базе отдыха «Верхний бор» обойдутся от 2750 до 4500 рублей.