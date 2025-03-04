Двухчасовые очереди: тюменские больницы не справляются с наплывом пациентов

По данным управление Роспотребнадзора по Тюменской области, в регионе в настоящее время наблюдается рост числа заболевших ОРВИ и гриппом. За последнюю неделю число заболевших увеличилось на 5,4%. Преимущественно тюменцы болеют вирусом гриппа А (H1N1). Эпидпорог на данный момент в Тюменской области не превышен.