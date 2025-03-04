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Posted 4 марта, 08:52

Published 4 марта, 08:52

Modified 4 марта, 09:14

Updated 4 марта, 09:14

Двухчасовые очереди: тюменские больницы не справляются с наплывом пациентов

Двухчасовые очереди: тюменские больницы не справляются с наплывом пациентов

4 марта 2025, 08:52
Фото: 1MI.
На огромные очереди в детских отделениях поликлиник и больниц жалуются жители областной столицы. По словам горожан, зачастую приема врача приходится ожидать по два часа и более.
«Вчера обращались в ОКБ №2, детское отделение. Очередь на рентген была больше 30 человек, ждали 2 часа. Причем, в одной очереди были и как дети с пневмонией, так и с травмами», — пожаловалась одна из тюменских мамочек в сообществе ЧС Тюмень.

Аналогичная ситуация наблюдается и в других детских отделениях городских поликлиник.

«Это сейчас во многих больницах так. Мы вчера тоже в поликлинике №5 на рентген 1,5 часа отсидели. На Волгоградской в детском отделении также приема врача приходится ждать по два часа», — посетовали горожане.
Фото: ЧС Тюмень

В департаменте здравоохранения «Нашему Городу» пояснили, что предугадать количество обращений в приемное отделение невозможно — год от года наблюдается рост этого показателя.

«В приемное отделение стационара ОКБ №2 обращаются пациенты, которым необходима экстренная или неотложная медицинская помощь. В детском стационаре в настоящее время ведутся ремонтные работы одного из рентген-аппаратов. Администрация учреждения делает все возможное для возобновления функционирования оборудования и комфортного пребывания пациентов. Приносим извинения за доставленные неудобства», — отметили в ведомстве.

По данным управление Роспотребнадзора по Тюменской области, в регионе в настоящее время наблюдается рост числа заболевших ОРВИ и гриппом. За последнюю неделю число заболевших увеличилось на 5,4%. Преимущественно тюменцы болеют вирусом гриппа А (H1N1). Эпидпорог на данный момент в Тюменской области не превышен.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области более 240 в школах перевели на дистанционное обучение. Также на карантин из-за роста числа заболевших было закрыто три группы в детских садах.

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