Долгострой в Тюмени на Логунова произошел из-за бюрократических сложностей

В настоящее время «Теннис-Палас» отстаивает в суде свое право на продолжение строительства на улице Логунова. Департамент имущественных отношений подал иск об изъятии недостроенного объекта с целью его последующей реализации. Задержка в реализации проекта вызвана проблемами с документацией, требующей внесения изменений. Об этом заявила представитель компании «Теннис-Палас» в ходе судебного заседания.