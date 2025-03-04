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Posted 4 марта, 11:28

Published 4 марта, 11:28

Modified 4 марта, 11:31

Updated 4 марта, 11:31

Долгострой в Тюмени на Логунова произошел из-за бюрократических сложностей

Долгострой в Тюмени на Логунова произошел из-за бюрократических сложностей

4 марта 2025, 11:28
Фото: 1MI.
Сюжет
Строительство
Долгострой на ул. Логунова в Тюмени произошел из-за того, что «Теннис-Палас» не завершил вовремя строительство из-за бюрократических сложностей с администрацией. Строители столкнулись с неточностями в плане и при прокладке инженерных сетей.

В Тюмени объект на улице Логунова затянулся из-за того, что «Теннис-Палас» не смог своевременно завершить строительные работы из-за административных проволочек. Проблемы возникли из-за несоответствий в проектной документации и трудностей при прокладке коммуникаций.

В настоящее время «Теннис-Палас» отстаивает в суде свое право на продолжение строительства на улице Логунова. Департамент имущественных отношений подал иск об изъятии недостроенного объекта с целью его последующей реализации. Задержка в реализации проекта вызвана проблемами с документацией, требующей внесения изменений. Об этом заявила представитель компании «Теннис-Палас» в ходе судебного заседания.

По словам представителя «Теннис-Палас», компания не могла получить разрешение на использование части земельного участка для прокладки коммуникаций в течение значительного времени. Запрос был подан в 2023 году, но разрешение было выдано только в марте 2024 года, пишет РБК Тюмень.

Оформление разрешения заняло полгода. Одновременно велась работа по согласованию публичных сервитутов. Возникли разногласия со службой благоустройства, которая отказывала в предоставлении участка из-за расположенных на нем зеленых насаждений. Разрешение было получено только после предоставления аргументов о применении бестраншейной технологии прокладки коммуникаций летом 2024 года. Представитель ответчика подчеркнула, что подобные действия органов власти являются основанием для отклонения искового заявления об изъятии объекта.

Следующее заседание суда назначено на конец марта.

Начало строительства объекта было положено в 2008 году.

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Ранее «Наш город» писал, что тюменские власти подали иск к застройщику компании «Теннис-Палас», который возводит здание на улице Александра Логунова. Долгострой планируют продать на публичных торгах.

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#Ксения Мальчева#Тюмень#Строительство#Суд#Долгострой#Теннис-Палас#Публичные торги
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