2024 год стал рекордным по объему закупок госкомпаний у МСП

Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич подчеркнул, что участие в закупках государственных компаний обеспечивает для малого и среднего бизнеса стабильный и крупный рынок сбыта, открывая перспективы для будущего развития. В 2024 году количество субъектов МСП, заключивших договоры с госкомпаниями, выросло на 6,1% по сравнению с 2023 годом и превысило 226 тысяч, что стало рекордом. Эта тенденция, по мнению Исаевича, подтверждается растущим доверием к малому и среднему бизнесу, а также готовностью бизнеса к добросовестной реализации договоров и эффективным контактам с крупными заказчиками, пишет «Коммерсантъ».