2024 год стал рекордным по объему закупок госкомпаний у МСП

Posted 4 марта, 06:50
Published 4 марта, 06:50
Modified 4 марта, 06:50
Updated 4 марта, 06:50
Данный показатель является рекордным с момента введения обязательной квоты в 25% на закупки у малых и средних предприятий, мониторингом которой занимается Корпорация МСП совместно с уполномоченными региональными органами. Роста удалось достигнуть благодаря существенному увеличению объема закупок в сфере обрабатывающих производств, росту поставок высокотехнологичной продукции и разработкам российских ИТ-решений.
Зампредседателя Правительства России Александр Новак отметил, что обеспечение участия малого и среднего бизнеса в закупках госкомпаний стало важной мерой развития предпринимательской инициативы в рамках нового федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Он также признал развитие стабильного тренда на рост доли инновационной продукции в совокупном объеме закупок у МСП. В 2024 году крупные государственные заказчики закупили у компаний малого и среднего бизнеса высокотехнологичной продукции на сумму около 905 миллиардов рублей. В результате вклад МСП в развитие ведущих отраслей для строительства экономики предложения продолжает расти, добавил Новак.
Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич подчеркнул, что участие в закупках государственных компаний обеспечивает для малого и среднего бизнеса стабильный и крупный рынок сбыта, открывая перспективы для будущего развития. В 2024 году количество субъектов МСП, заключивших договоры с госкомпаниями, выросло на 6,1% по сравнению с 2023 годом и превысило 226 тысяч, что стало рекордом. Эта тенденция, по мнению Исаевича, подтверждается растущим доверием к малому и среднему бизнесу, а также готовностью бизнеса к добросовестной реализации договоров и эффективным контактам с крупными заказчиками, пишет «Коммерсантъ».
Почти три четверти закупок (более 73% от общего объема) у МСП составила продукция производственного назначения. Более чем на одну третью по сравнению с 2023 годом (до 3,3 триллиона рублей) была увеличена сумма поставок малого и среднего бизнеса государственным компаниям в сфере обрабатывающих производств.
Среди регионов наиболее значимый объем закупок у МСП зарегистрировали в Москве (3,1 триллиона рублей), Санкт-Петербурге (801,4 миллиарда рублей), Татарстане (552,6 миллиарда рублей), Московской области (431,3 миллиарда рублей) и Свердловской области (346,9 миллиарда рублей).
В топ-10 по приросту объема договоров по сравнению с 2023 годом попали Москва (+1 триллион рублей), Республика Татарстан (+360,9 миллиарда рублей), Санкт-Петербург (+119,5 миллиарда рублей), Свердловская область (+91,2 миллиарда рублей), Московская область (+69,1 миллиарда рублей), Новосибирская область (+49,7 миллиарда рублей), Тюменская область (+32,8 миллиарда рублей), Пермский край (+31,2 миллиарда рублей), Краснодарский край (+31,1 миллиарда рублей) и Ленинградская область (+28,9 миллиарда рублей).
Отмечается, что малому и среднему бизнесу доступно участие в программе «выращивания», запущенной Министерством экономического развития РФ и Корпорацией МСП, путем подписания долгосрочного офсетного договора с одной из государственных компаний. На данный момент уже заключено 16 подобных договоров на общую сумму более 6,6 миллиарда рублей. В 2025 году еще девять компаний с государственным участием планируют утвердить свои программы «выращивания» поставщиков.