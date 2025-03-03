Выжить в старости: на что хватает зарплаты тюменских пенсионеров?

Posted 3 марта, 08:09
Published 3 марта, 08:09
Modified 3 марта, 08:11
Updated 3 марта, 08:11
Согласно данным Пенсионного фонда России (СФР) по Тюменской области, среди пенсионеров региона восемь человек получают выплаты в размере 120,4 тысячи рублей. Это довольно высокие суммы, однако они касаются только определенной категории граждан — бывших летно-испытательных специалистов. Большинство же пенсионеров получают гораздо меньшие суммы. Преимущественная часть пенсионеров Тюменской области получает в среднем 26,2 тысячи рублей, что составляет около 60% от средней заработной платы по региону.
«У меня 19 тысяч пенсия. Из них 6 тысяч только на коммунальные услуги уходит в моей хрущевке. На продукты в месяц около 10 тысяч трачу, хотя живу без излишеств — рыба только по праздникам. Вот 3 тысячи остаётся на другие траты: в аптеку сходить, на обувь или одежду отложить», — рассказал «Нашему городу» тюменский пенсионер Иван Пархомов.
Однако у многих на ЖКХ уходит больше, чем на продукты.
«За 52 квадрата у меня 10 тысяч зимой уходит. На продукты 6 тысяч хватает, мне много не надо», — рассказала тюменская пенсионерка Ангелина Болотова.
При средней пенсии в 26 тысяч рублей, средняя потребительская корзина в Тюмени в 2025 году составляет 21,4 тысячи рублей. При этом в стоимость не включены медицинские услуги и медикаменты.
Многие пенсионеры владеют собственными квартирами. Если они не должны платить за аренду, то основные расходы составляют коммунальные платежи, которые могут варьироваться от 3 до 13 тысяч рублей в месяц в зависимости от площади квартиры и используемых услуг. Учитывая это, пенсионеры с пенсией около 26,2 тысячи, в среднем тратят на оплату коммунальных услуг около 30% своего дохода.
При этом в месяц тюменцы тратят около 13 тысяч рублей на продукты. Если пенсионер будет тратить столько же, то от 18 200, оставшихся после оплаты ЖКХ, придется потратить 71% от остатка или 50% от общего дохода. После этого в кошельке пенсионера останется 5 200 рублей. Однако практика высказывания пенсионеров показывают, что им удается тратить на продукты меньше, при этом они отказывают себе в регулярном употреблении мяса, рыбы и фруктов.
При этом вопрос здоровья стоит особенно остро для пожилых людей. Для пенсионеров медицинские расходы могут стать значительной статьей бюджета, особенно если у них есть хронические заболевания. Пожилые люди часто сталкиваются с необходимостью посещения стоматолога, оплатой за лекарства и покупкой витаминов. Но на эти цели у них остается чуть больше 5 тысяч, при этом пенсионерам еще нужно откладывать на сезонную одежду и прочие расходы.
При этом в Тюменской области минимальная пенсия составляет 15 250 рублей. В большинстве случаев для таких пенсионеров на пенсию одних только базовых нужд не хватает.
С учетом данных о необходимых расходах для комфортного проживания, можно сделать вывод, что те, кто получает менее 20 тысяч рублей, живут за гранью бедности и едва могут оплатить еду и жилье. Для таких пенсионеров без дополнительной финансовой помощи или субсидий прожить достойно будет довольно сложно.
«Неработающие пенсионеры в 71% случаев живут за гранью бедности. При этом они не имеют возможности получить субсидии от государства», — рассказала «Нашему городу» социолог Наталья Девлешова.
Текущая ситуация с пенсиями в Тюмени отражает более широкую проблему, характерную для всей России — значительное различие в уровнях доходов пенсионеров, таким мнением делится тюменский политолог Максим Дерябин.
«Хотя, с одной стороны, в регионе существуют примеры высоких пенсий, особенно среди тех, кто имеет опыт работы в специфических профессиях, например, летно-испытательном составе, большинство пенсионеров в Тюмени получают пенсии, едва достигающие прожиточного минимума. Причины этой проблемы кроются как в демографических изменениях, так и в неспособности системы социальной защиты справиться с растущими требованиями. Пенсионная реформа, которая была проведена в последние годы, не привела к значительным улучшениям для большинства пенсионеров. В результате, многие люди не могут позволить себе базовые вещи, такие как качественная медицинская помощь, доступное жилье и полноценное питание», — указывает Дерябин.
Для улучшения жизни пенсионеров в Тюмени политолог считает, что необходимо принять ряд мер. Во-первых, необходима пересмотренная пенсионная реформа, ориентированная на создание долгосрочных программ социальной поддержки, которые обеспечивают минимум достойного уровня жизни для пожилых людей.
«Это должно включать увеличение базовых пенсий, чтобы они гарантированно покрывали минимальные потребности, такие как питание, коммунальные услуги и медицинская помощь», — говорит эксперт.
Во-вторых, важно создать условия для развития социальных сервисов и услуг для пожилых людей, таких как доступные аптеки, дешевые и качественные медицинские центры, а также программы для улучшения жилищных условий пенсионеров.
При этом, с точки зрения экономики, проблема пенсий в Тюмени, как и по всей России, заключается в сочетании нескольких факторов: демографического старения населения, неэффективного распределения ресурсов и слабой покупательской способности пенсионеров, о чем говорит экономист Леонид Вараксин.
«Пенсионная система в России строится на перераспределении средств из работающего населения в пенсионные фонды, но с ростом числа пенсионеров и уменьшением числа работающих граждан данная модель становится экономически неустойчивой», — говорит он.
Экономист предлагает провести перераспределение государственных ресурсов в сторону социальной поддержки пожилых людей через введение дополнительных мер финансовой помощи и субсидий. Но для этого необходимо, чтобы государство активно инвестировало в долгосрочные программы социальной защиты. Это также может включать создание государственных или частных фондов для пенсий, которые бы работали по аналогии с накопительными пенсионными программами.
Кроме того, для улучшения качества жизни пенсионеров можно развивать инновационные сервисы, такие как программы дистанционного образования, работы на дому и предоставление социальных услуг через цифровые платформы, что могло бы способствовать поддержанию активности и занятости пожилых людей.