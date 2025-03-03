Выжить в старости: на что хватает зарплаты тюменских пенсионеров?

При этом вопрос здоровья стоит особенно остро для пожилых людей. Для пенсионеров медицинские расходы могут стать значительной статьей бюджета, особенно если у них есть хронические заболевания. Пожилые люди часто сталкиваются с необходимостью посещения стоматолога, оплатой за лекарства и покупкой витаминов. Но на эти цели у них остается чуть больше 5 тысяч, при этом пенсионерам еще нужно откладывать на сезонную одежду и прочие расходы.