В тюменском Рощино опровергли запуск в работу нового терминала

Напомним, реконструкции тюменского аэропорта ведется с июня 2023 года. Работы проводит турецкая компания «Лимакмаращстрой», с которой заключен контракт стоимостью 14 миллиардов рублей. Полностью все работы планируют завершить до 2027 года. После проведения работ пропуская способность аэропорта вырастет с 600 до 1940 пассажиров в час, а площадь аэровокзального комплекса увеличится до 46 тысяч квадратных метров.