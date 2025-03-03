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Posted 3 марта, 07:11

Published 3 марта, 07:11

Modified 3 марта, 07:13

Updated 3 марта, 07:13

В тюменском Рощино опровергли запуск в работу нового терминала

В тюменском Рощино опровергли запуск в работу нового терминала

3 марта 2025, 07:11
Фото: тг-канал Александр Моор.
По тюменским пабликам на днях разлетелся пост о том, что с 3 марта в тюменском аэропорту Рощино начнет работу новый терминал.

Сообщалось, что новый терминал сможет принимать 1-2 рейса. В терминале будут доступны два телетрапа, медпункт, комната матери и ребенка, расширенные зоны ожидания, новый зал выдачи багажа на внутренние рейсы и зал повышенной комфортности.

Между тем, в самом аэропорту Рощино данную информацию не подтвердили. В справочной службе «Нашему Городу» пояснили, что в настоящее время новый терминал в работу не запущен — регистрация, посадка в самолет производится через старый терминал.

Напомним, в начале этого года сообщалось, что новый терминал в тюменском аэропорту начнет работать в конце января. Однако, открытие было в итоге перенесено.

«Новый терминал в Рощино откроют после получения разрешения от Росавиации на ввод в эксплуатацию. Пока точной даты, когда именно это произойдет, мы назвать не можем», — сообщили «Нашему Городу» в пресс-службе аэропорта.

Отметим, работы в рамках первого этапа реконструкции аэропорта Рощино были завершены в декабре 2024 года.

В рамках первого этапа были оборудованы два новых телетрапа, комната матери и ребенка, новый медицинский пункт, новый зал выдачи багажа на внутренние авиарейсы и зал повышенной комфортности. Кроме того, значительно увеличились площади залов ожидания пассажиров. Общая площадь реконструируемой территории составила 19 тысяч квадратных метров.

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Напомним, реконструкции тюменского аэропорта ведется с июня 2023 года. Работы проводит турецкая компания «Лимакмаращстрой», с которой заключен контракт стоимостью 14 миллиардов рублей. Полностью все работы планируют завершить до 2027 года. После проведения работ пропуская способность аэропорта вырастет с 600 до 1940 пассажиров в час, а площадь аэровокзального комплекса увеличится до 46 тысяч квадратных метров.

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