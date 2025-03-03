В Тюмени снизились цены на вторичные квартиры

По словам Павла Луценко, гендиректора портала, вторичный рынок показал большую устойчивость по сравнению с рынком новостроек. Это связано с тем, что цены на вторичное жилье изначально не были так завышены, а теперь они на 17% ниже, что привлекает покупателей с первичного рынка.