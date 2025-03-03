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Posted 3 марта, 14:44

Published 3 марта, 14:44

Modified 3 марта, 14:46

Updated 3 марта, 14:46

В Тюмени снизились цены на вторичные квартиры

В Тюмени снизились цены на вторичные квартиры

3 марта 2025, 14:44
Фото: nashgorod.ru.
Сюжет
Недвижимость
В Тюменской области собственники квартир, которые выставили на продажу свою недвижимость, стали снижать на нее цены. Снижение достигло 0,5%, таким образом средняя цена на квартиру составляет 6,4 млн рублей.

Тюмень вошла в число немногих городов, где в феврале зафиксировано снижение цен на вторичное жилье. Эти данные предоставил портал «Мир квартир».

Исследование охватило 70 городов, в 45 из которых наблюдался рост цен. Наиболее заметное подорожание квартир за месяц произошло в Перми, всего на 5%, в Курске на 4,9%, в Кирове на 3,9%. В Тюмени среднее снижение составило 0,5%, опустив цену до 6,4 млн рублей.

По словам Павла Луценко, гендиректора портала, вторичный рынок показал большую устойчивость по сравнению с рынком новостроек. Это связано с тем, что цены на вторичное жилье изначально не были так завышены, а теперь они на 17% ниже, что привлекает покупателей с первичного рынка.

По данным компании «Этажи», предложение на вторичном рынке Тюмени увеличилось на 101 объект и достигло 12 тыс. квартир. В январе средний срок продажи увеличился с 8,8 месяцев до 10,82 месяцев.

Представители отрасли отмечают значительное увеличение срока экспозиции в 2024 году. Продавцы изначально завышают цены, готовясь к торгу. Торг в среднем может составлять 5-7%, что также способствует притоку покупателей на вторичный рынок, пишет РБК Тюмень.

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В Тюмени парфюм стал дороже на 13%, а объемы продаж увеличились на 36%.

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#Ксения Мальчева#Тюмень#Недвижимость#Рост цен#Цены#Этажи
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