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Posted 3 марта, 03:56

Published 3 марта, 03:56

Modified 3 марта, 03:58

Updated 3 марта, 03:58

В Тюмени прозвучат сирены

В Тюмени прозвучат сирены

3 марта 2025, 03:56
Фото: Изображение Midjourney.
В Тюмени и области в рамках проверки зазвучат сирены. Мэрия Тюмени рассказала, что делать и куда бежать при этим звуках. Правильный ответ — к радиоприемнику.

Звук сирен означает сигнал «Внимание всем». По всей Тюменской области этот сигнал прозвучит 5 марта в 10:40 часов.

«5 марта с 10:40 до 10:43 часов будет проведена комплексная проверка муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения. Каждый гражданин должен незамедлительно включить приёмники проводного, беспроводного вещания, радиовещания и телевидения, проверить СМС сообщения», — пояснили в городском департаменте безопасности жизнедеятельности.
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Важно прослушать официальное сообщение и быть готовым действовать по озвученным инструкциям. В случае реальной угрозы нужно рассказать о тревоге всем родным и знакомым на случай, если они не услышали сигнал.

Напомним, тюменцы вместе со звуком сирен услышат и голосовое оповещение. Голосом озвучат такое текст: «Внимание всем! Проводится проверка готовности системы оповещения населения! Просьба сохранять спокойствие».

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#Марина Коржина#Общество#Тюмень#Тюменская область#Проверка#ЧС#Сирена
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