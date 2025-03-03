В Тюмени прозвучат сирены

Posted 3 марта, 03:56
Published 3 марта, 03:56
Modified 3 марта, 03:58
Updated 3 марта, 03:58
Звук сирен означает сигнал «Внимание всем». По всей Тюменской области этот сигнал прозвучит 5 марта в 10:40 часов.
«5 марта с 10:40 до 10:43 часов будет проведена комплексная проверка муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения. Каждый гражданин должен незамедлительно включить приёмники проводного, беспроводного вещания, радиовещания и телевидения, проверить СМС сообщения», — пояснили в городском департаменте безопасности жизнедеятельности.
Важно прослушать официальное сообщение и быть готовым действовать по озвученным инструкциям. В случае реальной угрозы нужно рассказать о тревоге всем родным и знакомым на случай, если они не услышали сигнал.
Напомним, тюменцы вместе со звуком сирен услышат и голосовое оповещение. Голосом озвучат такое текст: «Внимание всем! Проводится проверка готовности системы оповещения населения! Просьба сохранять спокойствие».