В думе Тюменского района заслушали итоги работы «Росводоканал Тюмень»

Posted 3 марта, 09:55
Published 3 марта, 09:55
Modified 3 марта, 09:57
Updated 3 марта, 09:57
Генеральный директор предприятия Ольга Сарбаева представила депутатам итоги работы «Росводоканал Тюмень» в Тюменском районе. В 2024 году концессионером передано в собственность района девять объектов: сети водоснабжения от Тюмени до д. Ушакова, п. Боровский, р. п. Винзили, р. п. Богандинский, д. Головина, внутриквартальные водопроводы в Пышминке и Богандинском. Построены сети канализации до Тюмени от п. Боровский и п. Новотуринский.
«В 2025 году мы завершили линейную часть большого проекта по Ялуторовскому тракту. В этом году достроим насосные станции, и жители получат качественные услуги водоснабжения и водоотведения. Одновременно работаем в нескольких направлениях. Вместе с масштабными инвестиционными проектами ведем системную работу по повышению качества услуг. С 2020 года удалось на 64% снизить число повреждений трубопроводов, а количество отключений водоснабжения уменьшить на 53%», — рассказала Ольга Сарбаева.
За пять лет в районе построено и реконструировано 239 км водопроводных сетей и 182 км сетей водоотведения. Только в 2024 году закончены работы на 58 км водопроводов и 50 км канализационных сетей. Все больше жителей обеспечены централизованным водоснабжением: за пять лет число абонентов предприятия увеличилось с 31 127 до 71 767 человек.
Сарбаева добавила, что сейчас ведется разработка проекта строительства КНС у д. Посохова, строительно-монтажные работы начнутся по плану. В с. Мальково в этом году будет создана возможность для подключения к централизованной системе водоотведения многоквартирных домов и объектов социальной сферы, в том числе новой школы.
Депутаты Думы Тюменского муниципального района одобрили деятельность «Росводоканал Тюмень», признав эффективность работы предприятия на территории.