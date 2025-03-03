В думе Тюменского района заслушали итоги работы «Росводоканал Тюмень»

За пять лет в районе построено и реконструировано 239 км водопроводных сетей и 182 км сетей водоотведения. Только в 2024 году закончены работы на 58 км водопроводов и 50 км канализационных сетей. Все больше жителей обеспечены централизованным водоснабжением: за пять лет число абонентов предприятия увеличилось с 31 127 до 71 767 человек.