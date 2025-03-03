Тюменский курьер написал в полицию заявление на клиента

Ранее Азиз рассказал «Нашему Городу» о сложностях работы и реальных доходах курьеров. По его словам, за 12-часовую смену без вычета налога можно заработать лишь 3-4 тыс. рублей. Но из этой суммы придется потратиться на топливо для автомобиля, налоги и собственное питание.