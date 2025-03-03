Тюменский курьер написал в полицию заявление на клиента

Posted 3 марта, 06:10
Published 3 марта, 06:10
Modified 3 марта, 06:53
Updated 3 марта, 06:53
Азиз Х. написал заявление в полицию на жителя Тюмени, чья жалоба стоила курьеру работы. Сотрудник Яндекс Доставки обвинил клиента сервиса в клевете, из-за которой пострадала репутация.
«Сегодня я обратился в полицию по факту мошенничества и клеветы. Я надеюсь, что правоохранительные органы разберутся во всем этом, и моя репутация будет восстановлена. И Яндекс Доставка меня разблокирует», — рассказал курьер.
Ранее Азиз Х. подробно описал ситуацию в своем блоге. 26 февраля он забрал заказ из Бургер Кинга и отвез по адресу назначения на улицу Геологоразведчиков. Он передал заказ клиенту и завершил смену. А утром узнал, что его оштрафовали за якобы не доставленный заказ.
«Смирился. 1 марта меня полностью заблокировали. Клиент заявил, что я приезжал к нему на следующий день и стучал в дверь. Я потребовал пересмотреть решение: если, по его словам, я не доставил заказ, откуда он знает, как я выгляжу? Но поддержка Яндекса лишь шлет отписки», — пояснил Азиз Х.
По его словам, поддержка Яндекс Доставки проигнорировала его доводы. Он до сих пор не может возобновить работу, на которую пошел из-за финансовых проблем.
«Есть курьеры, для которых это основной источник дохода. Пусть эта история станет уроком для тех, кто думает, что можно поесть бесплатно за счёт курьера без последствий», — заявил Азиз.
История курьера всколыхнула городские паблики. Тюменцы спорят, кто прав и стоит ли раздувать историю с одним заказом до таких масштабов. Но большинство горожан встало на сторону курьера. Люди оставляют в пабликах подбадривающие комментарии и призывают его не сдаваться.
«Курьеры тоже люди!», «Правильно сделал», «Ещё компенсацию пусть выиграет», «Позор людям, обманывающим работяг, непростительно трогать простой люд», — написали горожане.
«Топи до конца!», «А вот этим, что любят на работягах нажиться, надо лещей ещё выдать», — прокомментировали самые смелые, и их поддержали лайками десятки тюменцев.
Ранее Азиз рассказал «Нашему Городу» о сложностях работы и реальных доходах курьеров. По его словам, за 12-часовую смену без вычета налога можно заработать лишь 3-4 тыс. рублей. Но из этой суммы придется потратиться на топливо для автомобиля, налоги и собственное питание.