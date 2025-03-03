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Posted 3 марта, 17:00

Published 3 марта, 17:00

Modified 3 марта, 17:03

Updated 3 марта, 17:03

Тюменец оплатит вертолет, который доставил в больницу избитого им знакомого

Тюменец оплатит вертолет, который доставил в больницу избитого им знакомого

3 марта 2025, 17:00
Фото: 1MI.
Сюжет
Суд
Пьяный тюменец сильно избил односельчанина, потерпевшему потребовалась срочная медицинская помощь, для этого был вызван вертолет санавиации. ОКБ №1 потребовала через суд вернуть 250 098 рублей, которые потребовались на эвакуацию пострадавшего.

В Тюменской области житель Заболотья Ильгиз Б. по решению суда обязан выплатить 250 тысяч рублей за экстренный вызов медицинского вертолета для оказания помощи человеку, которого он избил. Об этом сообщает объединенная региональная пресс-служба судов.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что Ильгиз Б., проживающий в деревне Ачиры, признан виновным в нанесении тяжких телесных повреждений мужчине в нетрезвом виде ночью 27 июля 2023 года. Тобольский районный суд приговорил его к условному сроку в 1 год и 8 месяцев с испытательным сроком в 2 года.

Жизнь потерпевшего была спасена благодаря оперативной работе санавиации. Вертолет компании «ЮТэйр-Вертолетные услуги» своевременно доставил раненого в областную клиническую больницу №1. Медицинское учреждение оплатило эвакуацию для оказания неотложной помощи в размере 250 098 рублей.

Тобольский районный суд постановил взыскать с Ильгиза Б. стоимость услуг вертолета, плюс расходы на госпошлину в размере 8502 рубля.

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Жители Тюмени жалуются на антисанитарные условия в детском отделении Областной клинической больницы №2. По словам горожан, в медучреждении замечены полчища тараканов.

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