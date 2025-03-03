Тюменец оплатит вертолет, который доставил в больницу избитого им знакомого

В ходе судебного разбирательства было установлено, что Ильгиз Б., проживающий в деревне Ачиры, признан виновным в нанесении тяжких телесных повреждений мужчине в нетрезвом виде ночью 27 июля 2023 года. Тобольский районный суд приговорил его к условному сроку в 1 год и 8 месяцев с испытательным сроком в 2 года.