СУЭНКО реконструирует главную канализационную насосную станцию в Заводоуковске

Posted 3 марта, 06:32
Published 3 марта, 06:32
Modified 3 марта, 06:34
Updated 3 марта, 06:34
В Заводоуковске идет реконструкция главной в городе канализационной насосной станции. Строительно-монтажные работы проходят в рамках реализации инвестиционной программы СУЭНКО. Бюджет проекта составил более 12 млн рублей.
Обновление насосной станции повысит надежность системы городской канализации, сделает ее более энергоэффективной. После ремонта качество очистки сточных вод улучшится, в них будет попадать меньше мусора, засоров станет меньше, тем самым снизится до минимума количество остановок насосного оборудования.
На объекте уже завершен монтаж стеклопластикового корпуса насосной станции, проложены трубопроводы самотечной канализации и смонтированы колодцы. Сегодня специалисты прокладывают трубопроводы напорной линии для переключения старых сетей на новые и приступают к подготовительным работам по заливке фундамента под павильон станции. После монтажа павильона предстоит выполнить врезки в самотечный и напорный коллектор. Завершающим этапом реконструкции станут обязательные пусконаладочные работы и испытания.
Полностью завершить все работы с восстановлением нарушенного благоустройства планируется в мае этого года.