СУЭНКО реконструирует главную канализационную насосную станцию в Заводоуковске

На объекте уже завершен монтаж стеклопластикового корпуса насосной станции, проложены трубопроводы самотечной канализации и смонтированы колодцы. Сегодня специалисты прокладывают трубопроводы напорной линии для переключения старых сетей на новые и приступают к подготовительным работам по заливке фундамента под павильон станции. После монтажа павильона предстоит выполнить врезки в самотечный и напорный коллектор. Завершающим этапом реконструкции станут обязательные пусконаладочные работы и испытания.