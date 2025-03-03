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Posted 3 марта, 06:32

Published 3 марта, 06:32

Modified 3 марта, 06:34

Updated 3 марта, 06:34

СУЭНКО реконструирует главную канализационную насосную станцию в Заводоуковске

СУЭНКО реконструирует главную канализационную насосную станцию в Заводоуковске

3 марта 2025, 06:32
Фото: СУЭНКО.
Сотрудники прокладывают трубы для переключения старых сетей на новые и начинают подготовку к заливке фундамента под павильон станции.

В Заводоуковске идет реконструкция главной в городе канализационной насосной станции. Строительно-монтажные работы проходят в рамках реализации инвестиционной программы СУЭНКО. Бюджет проекта составил более 12 млн рублей.

Фото: СУЭНКО

Обновление насосной станции повысит надежность системы городской канализации, сделает ее более энергоэффективной. После ремонта качество очистки сточных вод улучшится, в них будет попадать меньше мусора, засоров станет меньше, тем самым снизится до минимума количество остановок насосного оборудования.

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На объекте уже завершен монтаж стеклопластикового корпуса насосной станции, проложены трубопроводы самотечной канализации и смонтированы колодцы. Сегодня специалисты прокладывают трубопроводы напорной линии для переключения старых сетей на новые и приступают к подготовительным работам по заливке фундамента под павильон станции. После монтажа павильона предстоит выполнить врезки в самотечный и напорный коллектор. Завершающим этапом реконструкции станут обязательные пусконаладочные работы и испытания.

Полностью завершить все работы с восстановлением нарушенного благоустройства планируется в мае этого года.

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