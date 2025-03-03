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Posted 3 марта, 08:31

Published 3 марта, 08:31

Modified 3 марта, 08:36

Updated 3 марта, 08:36

На переправе в Увате снизили грузоподъемность из-за тепла

На переправе в Увате снизили грузоподъемность из-за тепла

3 марта 2025, 08:31
Фото: 1MI.
Переправа в селе Уват больше не может пропускать большегрузы. Теплая погода сделала небезопасным проезд таких машин по льду.
«С 3 марта по ледовой переправе через реку Иртыш смогут проехать транспортные средства общей массой до 20 тонн. Из-за потепления снизили грузоподъемность», — рассказали в Главном управлении строительства Тюменской области.
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Тюменцев призвали не нарушать ограничения ряди безопасности своей и других водителей. Власти напомнили, что в прошлом зимнем сезоне переправа в Увате закрылась 25 марта.

Фото: ГУС ТО

Аномально теплая зима внесла свои коррективы в работу дорожников. В конце января на переправе пришлось дополнительно заливать лед на одной из полос, чтобы укрепить его на фоне оттепели.

Сотрудники главка МЧС России по Тюменской области стали чаще проверять прочность льда на водоемах в целях безопасности. С 24 февраля по 2 марта они провели 27 патрулирований водных объектов. Спасатели напомнили, что с приближением весны нужно держаться подальше от мест с быстрым течением, проталинами и трещинами.

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#Марина Коржина#Транспорт#Уват#Река Иртыш#Иртыш#Переправа#Ледовые переправы
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