На переправе в Увате снизили грузоподъемность из-за тепла

Сотрудники главка МЧС России по Тюменской области стали чаще проверять прочность льда на водоемах в целях безопасности. С 24 февраля по 2 марта они провели 27 патрулирований водных объектов. Спасатели напомнили, что с приближением весны нужно держаться подальше от мест с быстрым течением, проталинами и трещинами.