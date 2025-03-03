На переправе в Увате снизили грузоподъемность из-за тепла

Posted 3 марта, 08:31
Published 3 марта, 08:31
Modified 3 марта, 08:36
Updated 3 марта, 08:36
«С 3 марта по ледовой переправе через реку Иртыш смогут проехать транспортные средства общей массой до 20 тонн. Из-за потепления снизили грузоподъемность», — рассказали в Главном управлении строительства Тюменской области.
Тюменцев призвали не нарушать ограничения ряди безопасности своей и других водителей. Власти напомнили, что в прошлом зимнем сезоне переправа в Увате закрылась 25 марта.
Аномально теплая зима внесла свои коррективы в работу дорожников. В конце января на переправе пришлось дополнительно заливать лед на одной из полос, чтобы укрепить его на фоне оттепели.
Сотрудники главка МЧС России по Тюменской области стали чаще проверять прочность льда на водоемах в целях безопасности. С 24 февраля по 2 марта они провели 27 патрулирований водных объектов. Спасатели напомнили, что с приближением весны нужно держаться подальше от мест с быстрым течением, проталинами и трещинами.