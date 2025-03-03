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Posted 3 марта, 06:45

Published 3 марта, 06:45

Modified 3 марта, 06:55

Updated 3 марта, 06:55

Мужчина погиб в жутком ДТП с фурой на тюменской трассе

Мужчина погиб в жутком ДТП с фурой на тюменской трассе

3 марта 2025, 06:45
Фото: 1MI.
Сюжет
Жертвы ДТП
Фура и легковушка столкнулись на тюменской трассе около Заводоуковска. В результате водитель легкового автомобиля погиб на месте.

Авария произошла на 108-м км федеральной автодороги Тюмень — Ишим — Омск под Заводоуковском. Предварительно, водитель автомобиля «Лада Нива» не пропустил фуру, выезжая со второстепенной дороги на главную, и проигнорировал требования дорожного знака «Движение направо».

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«Большегруз „Ситрак“ и „Лада Нива“ столкнулись. От удара легковой автомобиль отбросило в кювет. Погиб 61-летний водитель „Лады Нива“, житель села Падун», — рассказали в областной Госавтоинспекции.
Фото: ГАИ ТО

Врио начальника отдела ГАИ «Заводоуковский» Леонид Сидоров уточнил, что водитель грузовика не пострадал. На месте ДТП работают специалисты Гаи, криминалисты, поэтому место происшествия огородили, а проезжающие автомобили пустили по единственной оставшейся полосе в реверсивном порядке.

Видео: ГАИ ТО.
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Прокуратура Тюменской области также организовала проверку по факту инцидента и взяла на контроль ход проверки, проводимой правоохранительными органами.

Ранее на 342-м км федеральной автодороги Тюмень-Омск столкнулись три автомобиля: «Вольво», «Скания» и КАМАЗ. Мужчина за рулем КАМАЗа умер от полученных травм.

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#Марина Коржина#Видео#Происшествия#Транспорт#Жертвы ДТП#Заводоуковск#Грузовики
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