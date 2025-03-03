Мужчина погиб в жутком ДТП с фурой на тюменской трассе

Posted 3 марта, 06:45
Published 3 марта, 06:45
Modified 3 марта, 06:55
Updated 3 марта, 06:55
Авария произошла на 108-м км федеральной автодороги Тюмень — Ишим — Омск под Заводоуковском. Предварительно, водитель автомобиля «Лада Нива» не пропустил фуру, выезжая со второстепенной дороги на главную, и проигнорировал требования дорожного знака «Движение направо».
«Большегруз „Ситрак“ и „Лада Нива“ столкнулись. От удара легковой автомобиль отбросило в кювет. Погиб 61-летний водитель „Лады Нива“, житель села Падун», — рассказали в областной Госавтоинспекции.
Врио начальника отдела ГАИ «Заводоуковский» Леонид Сидоров уточнил, что водитель грузовика не пострадал. На месте ДТП работают специалисты Гаи, криминалисты, поэтому место происшествия огородили, а проезжающие автомобили пустили по единственной оставшейся полосе в реверсивном порядке.
Прокуратура Тюменской области также организовала проверку по факту инцидента и взяла на контроль ход проверки, проводимой правоохранительными органами.
Ранее на 342-м км федеральной автодороги Тюмень-Омск столкнулись три автомобиля: «Вольво», «Скания» и КАМАЗ. Мужчина за рулем КАМАЗа умер от полученных травм.