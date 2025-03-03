Мужчина погиб в жутком ДТП с фурой на тюменской трассе

Авария произошла на 108-м км федеральной автодороги Тюмень — Ишим — Омск под Заводоуковском. Предварительно, водитель автомобиля «Лада Нива» не пропустил фуру, выезжая со второстепенной дороги на главную, и проигнорировал требования дорожного знака «Движение направо».