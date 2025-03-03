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Posted 3 марта, 02:36

Published 3 марта, 02:36

Modified 3 марта, 02:38

Updated 3 марта, 02:38

Бастрыкин разберется с расселением дома с прогнившими полами в Тюмени

Бастрыкин разберется с расселением дома с прогнившими полами в Тюмени

3 марта 2025, 02:36
Фото: 1MI.
Председатель Следственного комитета взял на карандаш расселение аварийного дома в Тюмени. Жильцы пожаловались, что приходится жить с крысами. Грызуны лезут повсюду из-за прогнивших полов.
«Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о промежуточных результатах процессуальной проверки и принятом по итогам решении. Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства», — рассказали в информцентре ведомства.
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В Тюмени признан аварийным многоквартирный дом 1971 года постройки. Жильцы жалуются, что полы совсем прогнили и проваливаются прямо под ногами. В образовавшиеся щели началось нашествие в квартиры насекомых и грызунов.

Администрация не принимает никаких мер, текущий и капитальный ремонт не проводятся. До настоящего времени жильцы не расселены. Тюменцы рассказали, что жаловались в разные инстанции, но дело не движется — новые квартиры жильцам пообещали лишь в 2030 году. Областное управление СКР начало проверку ситуации на признаки преступления.

Напомним, оставшаяся в аварийном доме тюменка отсудила у мэрии новую квартиру. Пенсионерка из расселенного дома подала в суд на администрацию Тюмени, хотя ее дочь получила компенсацию, чтобы освободить негодную для проживания квартиру.

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#Марина Коржина#Общество#Происшествия#Тюмень#Администрация#Следственный комитет#Аварийное жилье#Крысы#Александр Бастрыкин
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