Бастрыкин разберется с расселением дома с прогнившими полами в Тюмени

Администрация не принимает никаких мер, текущий и капитальный ремонт не проводятся. До настоящего времени жильцы не расселены. Тюменцы рассказали, что жаловались в разные инстанции, но дело не движется — новые квартиры жильцам пообещали лишь в 2030 году. Областное управление СКР начало проверку ситуации на признаки преступления.