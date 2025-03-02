В Тюмени сегодня потеплеет до +1

В Тобольске 2 марта ожидается пасмурная погода, осадки в виде небольшого снега в течение дня. В утренние и дневные часы ожидается -2…-3, в темное время суток термометры покажут -5…-3. Ветер будет дуть со скоростью до 3,6 м/с.