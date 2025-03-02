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Posted 2 марта, 04:03

Published 2 марта, 04:03

Modified 2 марта, 04:05

Updated 2 марта, 04:05

В Тюмени сегодня потеплеет до +1

В Тюмени сегодня потеплеет до +1

2 марта 2025, 04:03
Фото: 1MI.
Облачная с прояснениями погода, небольшой снег, ветер 3-8 м/с ожидаются на юге Тюменской области в воскресенье, 2 марта. Днем температура воздуха составит -4…+1, ночью -3…-8.

В Тюмени 2 марта метеорологи прогнозируют пасмурную погоду, снег в ночные часы. Утром и днем температура воздуха составит -4…-1, в ночные часы ожидается до -4…-6. Ветер будет дуть со скоростью до 3,3 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 7:28 закат в 18:11, продолжительность дня 10 часов 43 минуты.

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В Тобольске 2 марта ожидается пасмурная погода, осадки в виде небольшого снега в течение дня. В утренние и дневные часы ожидается -2…-3, в темное время суток термометры покажут -5…-3. Ветер будет дуть со скоростью до 3,6 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 7:19, закат в 17:58, продолжительность дня 10 часов 39 минут.

В Ишиме 2 марта метеорологи обещают облачную с прояснениями погоду. Утром и днем термометры покажут -2…-5, в вечерние часы температура воздуха составит -14…-8. Ветер будет дуть со скоростью до 4,2 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 7:11 закат в 17:57 продолжительность дня 10 часов 46 минут.

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