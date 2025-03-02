В Тюмени число пунктов выдачи заказов Wildberries увеличилось в 1,5 раза

Posted 2 марта, 05:53
Published 2 марта, 05:53
Modified 2 марта, 05:55
Updated 2 марта, 05:55
По словам представителей пресс-службы Wildberries&Russ, на сегодняшний день преимущественная часть пунктов выдачи в городе партнерские: они развиваются собственниками ПВЗ, пишет РБК Тюмень.
«В основном открывать ПВЗ предпринимателей мотивируют такие факторы, как низкий порог входа, минимальные требования к открытию и возможность быстрого старта бизнеса», — пояснили в пресс-службе Wildberries&Russ.
Одновременно с этим, несмотря на рост числа открытых ПВЗ, растет и число ПВЗ, выставленных на продажу. Только в январе этого года были опубликованы 15 объявлений о продаже пунктов выдачи.
«Предприниматели жалуются на штрафы, а также на то, что работа ПВЗ оценивается маркетплейсом необъективно. Например, из 500 тысяч рублей выручки точка тратит 200 тысяч рублей на оплату штрафов. Поэтому предпринимателям зачастую рекомендуют открывать несколько точек, чтобы они могли перекрывать издержки друг друга. Как правило, у „разочаровавшихся“ точки перекупают те предприниматели, у кого уже есть несколько филиалов», — отмечает предприниматель Елена Грицай.
По словам основателя компании Oganov.Consulting Максима Оганова, порядка 70% предпринимателей, которые запускали магазины на маркетплейсах впервые, в итоге оставались в минусе. Основная причина их неудач — непродуманная стратегия, нерассчитанный бюджет и незнание механики площадок. Эксперт отмечает, что каждый из маркетплейсов Ozon и Wilberries с точки зрения ведения бизнеса имеет как плюсы, так и минусы.
«Для одних продавцов выгоднее работать с Ozon, для других — с Wildberries. Например, комиссия за смартфоны на первом составляет 11-12%, а на втором — 17%. За книги наоборот — 22-23% у Ozon и всего 15% у Wildberries. У Ozon небольшие штрафы, а условия для продавцов более лояльные. Он лучше подходит для начинающих предпринимателей, которые занимаются товарами для дома, канцелярией, продуктами питания. Но на Wildberries продажи одежды, обуви и аксессуаров идут успешнее», — отмечает Оганов.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени перенесли на неопределенный срок строительство логистического центра Wildberries. Изначально его открытие было намечено на 2024 год, позже сроки сдвинули до 2028 года из-за нехватки ресурсов для обеспечения инженерной и транспортной инфраструктуры. Теперь же дату запуска в работу оставили открытой.