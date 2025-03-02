В Тюмени число пунктов выдачи заказов Wildberries увеличилось в 1,5 раза

По словам основателя компании Oganov.Consulting Максима Оганова, порядка 70% предпринимателей, которые запускали магазины на маркетплейсах впервые, в итоге оставались в минусе. Основная причина их неудач — непродуманная стратегия, нерассчитанный бюджет и незнание механики площадок. Эксперт отмечает, что каждый из маркетплейсов Ozon и Wilberries с точки зрения ведения бизнеса имеет как плюсы, так и минусы.