Тюменские медики рассказали о состоянии вахтовиков, пострадавших от взрыва

Ранее «Наш Город» писал, что фельдшер скорой помощи из Ялуторовска Ольга Кудряшова спасла жизнь 69-летней пациентке с острым инфарктом миокарда, у которой трижды останавливалось сердце. В настоящее время пенсионерка чувствует себя хорошо.