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Posted 2 марта, 08:45

Published 2 марта, 08:45

Modified 2 марта, 08:45

Updated 2 марта, 08:45

Тюменские медики рассказали о состоянии вахтовиков, пострадавших от взрыва

Тюменские медики рассказали о состоянии вахтовиков, пострадавших от взрыва

2 марта 2025, 08:45
Фото: 1MI.
В настоящее время врачи оценивают состояние пострадавших на Радонежском месторождении ООО «РН-Уватнефтегаза» вахтовиков как стабильное. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области.

Напомним, ЧП произошло вечером 18 февраля. В ходе проведения спускоподъемных работ произошел неконтролируемый выброс газа из ремонтируемой скважины с последующим возгоранием. По данным СУ СК по Тюменской области, работы выполнялись с нарушением требований безопасности.

В результате инцидента травмы получили трое сотрудников подрядной организации, двое из которых были госпитализированы в медицинское учреждение в Тюмени. Еще одного пострадавшего отправили на амбулаторное лечение.

По факту произошедшего происшествия СУ СК по Тюменской области было возбуждено уголовное дело.

Двое пострадали. На нефтяном месторождении в Тюменской области случился взрыв
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Ранее «Наш Город» писал, что фельдшер скорой помощи из Ялуторовска Ольга Кудряшова спасла жизнь 69-летней пациентке с острым инфарктом миокарда, у которой трижды останавливалось сердце. В настоящее время пенсионерка чувствует себя хорошо.

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