Тюменские медики рассказали о состоянии вахтовиков, пострадавших от взрыва

Posted 2 марта, 08:45
Published 2 марта, 08:45
Modified 2 марта, 08:45
Updated 2 марта, 08:45
Напомним, ЧП произошло вечером 18 февраля. В ходе проведения спускоподъемных работ произошел неконтролируемый выброс газа из ремонтируемой скважины с последующим возгоранием. По данным СУ СК по Тюменской области, работы выполнялись с нарушением требований безопасности.
В результате инцидента травмы получили трое сотрудников подрядной организации, двое из которых были госпитализированы в медицинское учреждение в Тюмени. Еще одного пострадавшего отправили на амбулаторное лечение.
По факту произошедшего происшествия СУ СК по Тюменской области было возбуждено уголовное дело.
Ранее «Наш Город» писал, что фельдшер скорой помощи из Ялуторовска Ольга Кудряшова спасла жизнь 69-летней пациентке с острым инфарктом миокарда, у которой трижды останавливалось сердце. В настоящее время пенсионерка чувствует себя хорошо.