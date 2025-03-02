Тюменская мэрия судится с горожанами из-за продления улицы Мельникайте

Posted 2 марта, 04:28
Published 2 марта, 04:28
Modified 2 марта, 04:30
Updated 2 марта, 04:30
Как пояснили в пресс-службе мэрии Тюмени, всего под изъятие попали три земельных участка. Но договориться о продаже земли удалось лишь с одним собственником. По двум земельным участкам в настоящее время вопрос решается в суде. Власти рассчитывают выкупить землю в третьем квартале 2025 года, пишет РБК Тюмень.
По словам эксперта объединенного юридического центра «Парфенон» Дианя Суворовой, во время процедуры изъятие земель у собственников, власти выплачивают компенсацию. Ее размер определяется на основе рыночной стоимости участка и всех построек на нем, а также убытков, которые могут возникнуть из-за изъятия. Владелец, при условии несогласия с оценкой, имеет право обратиться в суд.
Ранее «Наш Город» писал, что проектная документация по пробивке улицы Мельникайте от Дружбы до Щербакова получила положительное заключение госэкспертизы в январе этого года. На разработку документации было потрачено 35,8 миллиона рублей.