Тюменская мэрия судится с горожанами из-за продления улицы Мельникайте

По словам эксперта объединенного юридического центра «Парфенон» Дианя Суворовой, во время процедуры изъятие земель у собственников, власти выплачивают компенсацию. Ее размер определяется на основе рыночной стоимости участка и всех построек на нем, а также убытков, которые могут возникнуть из-за изъятия. Владелец, при условии несогласия с оценкой, имеет право обратиться в суд.