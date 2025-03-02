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Posted 2 марта, 09:26

Published 2 марта, 09:26

Modified 2 марта, 09:26

Updated 2 марта, 09:26

Синоптики рассказали, какой будет погода в Тюмени в первую неделю марта

Снег, дождь и гололед: какой будет погода в Тюмени в первую неделю марта

2 марта 2025, 09:26
Фото: 1MI.

Синоптики рассказали, какой будет погода в Тюмени в первую неделю марта

Предстоящая новая рабочая неделя жителей Тюменской области весенним теплом радовать не будет. Ожидается минусовая температура воздуха, осадки в виде снега и снега с дождем, гололед.

По прогнозам метеорологов тюменского филиала Объ-Иртышского УГУМС, в понедельник, 3 марта, на юге Тюменской области ожидается облачная с прояснениями погода, небольшое снег, местами гололедно-изморозевые отложения. Днем максимальная температура воздуха составит 0…-5, в темное время суток столбики термометров опустятся до -6…-11, местами до -16…-21.

Фото: omsk-meteo.ru

Во вторник и среду синоптики прогнозируют переменную облачность, снег, -1…-6 днем и -11…-16 в ночные часы, ветер до 6-13 м/с.

Фото: gismeteo.ru

В Тюмени в понедельник и вторник ожидается облачная с прояснениями погода, -2…-4 днем и до -9…-11 в темное время суток. В среду, 5 марта, в областной столице похолодает до -7…-13, также в этот день ожидаются осадки в виде снега.

Дожди и морозы. Какой будет погода в марте в Тюменской области?
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В четверг, 6 марта, метеорологи обещают тюменцам дождь со снегом, усиление ветра до 8 м/с. Максимальная дневная температура воздуха в этот день составит -2…-4, ночью столбики термометров покажут -6…-7. Накануне Международного женского дня в Тюмени, 7 марта, и в праздничный день 8 Марта в Тюмени ожидаются облачная с прояснениями погода, осадки в виде снега, -3…-4 днем и до -9…-10 в ночные часы.

Ранее «Наш Город» писал, что в этом году метеорологическая весна в Тюмени может наступить в конце марта. Ранее ее начало приходилось на 1 апреля.

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