Снег, дождь и гололед: какой будет погода в Тюмени в первую неделю марта

Posted 2 марта, 09:26
Published 2 марта, 09:26
Modified 2 марта, 09:26
Updated 2 марта, 09:26
По прогнозам метеорологов тюменского филиала Объ-Иртышского УГУМС, в понедельник, 3 марта, на юге Тюменской области ожидается облачная с прояснениями погода, небольшое снег, местами гололедно-изморозевые отложения. Днем максимальная температура воздуха составит 0…-5, в темное время суток столбики термометров опустятся до -6…-11, местами до -16…-21.
Во вторник и среду синоптики прогнозируют переменную облачность, снег, -1…-6 днем и -11…-16 в ночные часы, ветер до 6-13 м/с.
В Тюмени в понедельник и вторник ожидается облачная с прояснениями погода, -2…-4 днем и до -9…-11 в темное время суток. В среду, 5 марта, в областной столице похолодает до -7…-13, также в этот день ожидаются осадки в виде снега.
В четверг, 6 марта, метеорологи обещают тюменцам дождь со снегом, усиление ветра до 8 м/с. Максимальная дневная температура воздуха в этот день составит -2…-4, ночью столбики термометров покажут -6…-7. Накануне Международного женского дня в Тюмени, 7 марта, и в праздничный день 8 Марта в Тюмени ожидаются облачная с прояснениями погода, осадки в виде снега, -3…-4 днем и до -9…-10 в ночные часы.
Ранее «Наш Город» писал, что в этом году метеорологическая весна в Тюмени может наступить в конце марта. Ранее ее начало приходилось на 1 апреля.