Перевернули с 4-й попытки: в Ялуторовске испекли мега-блин

Posted 2 марта, 10:28
Published 2 марта, 10:28
Modified 2 марта, 10:36
Updated 2 марта, 10:36
В блинной столице Тюменской области сегодня проходит традиционный праздник Масленицы, соревнования среди блинопеков. Участники состязания демонстрируют мастерство в выпекании пышных больших блинов.
За звание главных блинопеков борются команды из: Тюмени, Ялуторовска, Нягани и Губкинского. Губкинцам уже удалось перевернуть мега-блин.
«Перед отъездом из Тюменской области посетили небольшой, но очень гостеприимный город Ялуторовск, который называют блинной столицей России. Здесь сегодня провожали Масленицу — ярко, весело, задорно! Поучаствовала в выпечке огромного (3 метра в диаметре!) блина. Ох, как непросто! Но рядом были настоящие мастера своего дела, и блин получился на славу!» — сообщила председатель Ивановской областной думы Марина Дмитриева, побывавшая на празднике.
Отметим, день масленичных гуляний в Ялуторовске в этом году начался с забега со сковородками на площади Победы. Здесь состоялось торжественное шествие во главе с тещей Ялуторовской Масленицы, Блинным царем и его свитой.
На Сретенской площади организована шоу-программа «Блинный разгуляй»: праздничные состязания, ярмарки товаров местных производителей, хороводы, концертная программа и дегустация блинов с чаем из самого большого кованого медного самовара.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за последний год «индекс блина» вырос на 5%. В среднем продукты для приготовления порции из 10 блинов подорожали до 125 рублей.