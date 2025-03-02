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Posted 2 марта, 02:07

Published 2 марта, 02:07

Modified 2 марта, 02:07

Updated 2 марта, 02:07

Народные приметы на Федоров день: чего нельзя делать 2 марта

Народные приметы на Федоров день: чего нельзя делать 2 марта

2 марта 2025, 02:07
Фото: 1MI.
Сюжет
Весна
Православная церковь вспоминает двух святых: великомученика Феодора Тирона и праведную старицу Мариамну, которую в народе прозвали Кикиморой. В этот день предки особо опасались нечистой силы и многие традиции были связаны с этим.
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Что нужно делать 2 марта

Феодору Тирону традиционно молились о возвращении потерянных вещей и пропавших людей. А у Мариамны просили защиты от проделок нечистой силы. На ночь детей забирали из кроваток и укладывали спать с родителями, и супруги тоже не ложились отдельно в эту ночь, чтобы нечистая сила не навредила.

На Феодора старались носить поношенную одежду, не надевать ничего нового, но и ничего черного. Есть тоже нужно из старой посуды.

Еще одна традиция этого дня — пить холодную воду, чтобы она вывела порчу и хворь, и очистила организм.

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Что нельзя делать 2 марта

Для Федорова дня установлен целый ряд запретов, нарушение которых может навлечь беды. Так, покупка новой обуви сулит трудности и препятствия в делах, которые будет сложно преодолеть. А передавая вещи через порог можно навлечь на себя 33 несчастья. Также под запретом стрижка — с волосами можно потерять и финансовую удачу.

После захода солнца нельзя смотреть в зеркало, а также на небо — увидеть падающую звезду считалось предвестником тяжелой болезни.

Традиция запрещает резать что-либо на обеденном столе, иначе быть ссорам. Нельзя смахивать со стола хлебные крошки и выносить на улицу осколки посуды, если разбилась, — это грозит нищетой.

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Приметы на погоду

По 2 марта судили о том, какой будет погода летом. Теплый день предвещал жару с июня по август, а холод и ненастная погода — такое же пасмурное и мокрое лето. Яркий месяц вечером предвещал богатый урожай, дождь — хороший урожай хлеба и льна. Туман утром был знаком похолодания в мае.

Метель 2 марта означала, что зимние холода не собираются отступать. Теплая и солнечная погода предупреждала о скорых морозах. Длинные сосульки указывали на долгую весну, а возвращение птиц с юга — на раннюю весну.

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