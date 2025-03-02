Народные приметы на Федоров день: чего нельзя делать 2 марта

Для Федорова дня установлен целый ряд запретов, нарушение которых может навлечь беды. Так, покупка новой обуви сулит трудности и препятствия в делах, которые будет сложно преодолеть. А передавая вещи через порог можно навлечь на себя 33 несчастья. Также под запретом стрижка — с волосами можно потерять и финансовую удачу.