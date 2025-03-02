Народные приметы на Федоров день: чего нельзя делать 2 марта

Posted 2 марта, 02:07
Published 2 марта, 02:07
Modified 2 марта, 02:07
Updated 2 марта, 02:07
Феодору Тирону традиционно молились о возвращении потерянных вещей и пропавших людей. А у Мариамны просили защиты от проделок нечистой силы. На ночь детей забирали из кроваток и укладывали спать с родителями, и супруги тоже не ложились отдельно в эту ночь, чтобы нечистая сила не навредила.
На Феодора старались носить поношенную одежду, не надевать ничего нового, но и ничего черного. Есть тоже нужно из старой посуды.
Еще одна традиция этого дня — пить холодную воду, чтобы она вывела порчу и хворь, и очистила организм.
Для Федорова дня установлен целый ряд запретов, нарушение которых может навлечь беды. Так, покупка новой обуви сулит трудности и препятствия в делах, которые будет сложно преодолеть. А передавая вещи через порог можно навлечь на себя 33 несчастья. Также под запретом стрижка — с волосами можно потерять и финансовую удачу.
После захода солнца нельзя смотреть в зеркало, а также на небо — увидеть падающую звезду считалось предвестником тяжелой болезни.
Традиция запрещает резать что-либо на обеденном столе, иначе быть ссорам. Нельзя смахивать со стола хлебные крошки и выносить на улицу осколки посуды, если разбилась, — это грозит нищетой.
По 2 марта судили о том, какой будет погода летом. Теплый день предвещал жару с июня по август, а холод и ненастная погода — такое же пасмурное и мокрое лето. Яркий месяц вечером предвещал богатый урожай, дождь — хороший урожай хлеба и льна. Туман утром был знаком похолодания в мае.
Метель 2 марта означала, что зимние холода не собираются отступать. Теплая и солнечная погода предупреждала о скорых морозах. Длинные сосульки указывали на долгую весну, а возвращение птиц с юга — на раннюю весну.