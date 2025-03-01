Вирусная сладость: в Тюмени начали продавать малину в шоколаде

Интересно, что замороженная малина в шоколаде не является новинкой на рынке сладостей — еще несколько лет назад такое десерт продавали в тюменских гипермаркетах. В ассортименте были представлены малина в темном шоколаде и малина в молочном шоколаде, а также клубника в темном и клубника в молочном шоколаде. Коробочки с конфетами располагались в отделах с мороженым и замороженными десертами — особого ажиотажа на лакомства тогда не было. Возможно, из-за относительно высокой стоимости.