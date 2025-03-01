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Posted 1 марта, 08:46

Published 1 марта, 08:46

Modified 1 марта, 08:48

Updated 1 марта, 08:48

Вирусная сладость: в Тюмени начали продавать малину в шоколаде

Вирусная сладость: в Тюмени начали продавать малину в шоколаде

1 марта 2025, 08:46
Фото: Авито.
Не успели тюменские сладкоежки распропобовать нашумевший дубайский шоколад, как до областной столицы добрался новый фуд-тренд — замороженная малина в молочном и белом шоколаде.

Десерт уже появился в продаже в магазинах сети «Жизньмарт» — коробочка лакомства от фирмы весом 140 граммов стоит 775 рублей. Также конфеты продают и на Авито — стаканчик малины в шоколаде ручной работы весом 200 граммов стоит от 920 до 1600 рублей.

Фото: Жизньмарт
«Малинa крупная и вкусная, десерт как и в оригинале продается в замороженном варианте. Тренд, который стоит попробовать. Заказов очень много, поэтому заказ советуем делать заранее», — отмечают в объявлениях продавцы.
Фото: Авито

Популярный десерт представляет из себя замороженные ягоды свежей малины, покрытые тёмным или белым шоколадом. Внутри каждой конфеты находится свежая малина, которая сохраняет свою свежесть благодаря уникальной технологии заморозки. Кстати, данное лакомство было придумано в Аргентине. Популярность данный десерт набрал в 2024 году — благодаря вирусным видео блогеров.

Интересно, что замороженная малина в шоколаде не является новинкой на рынке сладостей — еще несколько лет назад такое десерт продавали в тюменских гипермаркетах. В ассортименте были представлены малина в темном шоколаде и малина в молочном шоколаде, а также клубника в темном и клубника в молочном шоколаде. Коробочки с конфетами располагались в отделах с мороженым и замороженными десертами — особого ажиотажа на лакомства тогда не было. Возможно, из-за относительно высокой стоимости.

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