В Тюмени сегодня будет пасмурно и тепло

В Тобольске 1 марта ожидается пасмурная погода, осадки в виде небольшого снега в течение дня. В утренние и дневные часы столбики термометров покажут -1…-3, в темное время суток ожидается до -2…-3. Ветер будет дуть со скоростью до 3,5 м/с.