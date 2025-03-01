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Posted 1 марта, 04:00

Published 1 марта, 04:00

Modified 1 марта, 04:02

Updated 1 марта, 04:02

В Тюмени сегодня будет пасмурно и тепло

В Тюмени сегодня будет пасмурно и тепло

1 марта 2025, 04:00
Фото: 1MI.
Переменная облачность, небольшой снег, ветер 5-10 м/с ожидаются на юге Тюменской области в первый день весны. Днем столбики термометров покажут +2…-3, ночью синоптики обещают до -4…-9, местами до -14.

В Тюмени 1 марта метеорологи прогнозируют пасмурную погоду. Утром и днем температура воздуха составит -6…-2, в темное время суток столбики термометров покажут -4…-3. Ветер будет дуть со скоростью до 3,6 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 7:31 закат в 18:09, продолжительность дня 10 часов 38 минут.

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В Тобольске 1 марта ожидается пасмурная погода, осадки в виде небольшого снега в течение дня. В утренние и дневные часы столбики термометров покажут -1…-3, в темное время суток ожидается до -2…-3. Ветер будет дуть со скоростью до 3,5 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 7:21, закат в 17:56, продолжительность дня 10 часов 34 минуты.

В Ишиме 1 марта метеорологи обещают пасмурную погоду, осадки маловероятны. Утром и днем температура воздуха составит -3…-5, в вечерние часы ожидается до -5…-4. Ветер будет дуть со скоростью до 3,6 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 7:14 закат в 17:55 продолжительность дня 10 часов 41 минута.

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