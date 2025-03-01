В Тюмени сегодня будет пасмурно и тепло

Posted 1 марта, 04:00
Published 1 марта, 04:00
Modified 1 марта, 04:02
Updated 1 марта, 04:02
В Тюмени 1 марта метеорологи прогнозируют пасмурную погоду. Утром и днем температура воздуха составит -6…-2, в темное время суток столбики термометров покажут -4…-3. Ветер будет дуть со скоростью до 3,6 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 7:31 закат в 18:09, продолжительность дня 10 часов 38 минут.
В Тобольске 1 марта ожидается пасмурная погода, осадки в виде небольшого снега в течение дня. В утренние и дневные часы столбики термометров покажут -1…-3, в темное время суток ожидается до -2…-3. Ветер будет дуть со скоростью до 3,5 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 7:21, закат в 17:56, продолжительность дня 10 часов 34 минуты.
В Ишиме 1 марта метеорологи обещают пасмурную погоду, осадки маловероятны. Утром и днем температура воздуха составит -3…-5, в вечерние часы ожидается до -5…-4. Ветер будет дуть со скоростью до 3,6 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 7:14 закат в 17:55 продолжительность дня 10 часов 41 минута.