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Posted 1 марта, 11:20

Published 1 марта, 11:20

Modified 1 марта, 11:22

Updated 1 марта, 11:22

В Тюмени начал работать новый спортклуб с катком «Эскимо»

В Тюмени открылся новый ледовый спорткомплекс за 100 миллионов рублей

1 марта 2025, 11:20
Фото: 1MI.

В Тюмени начал работать новый спортклуб с катком «Эскимо»

Новый спортивный комплекс для занятий зимними видами спорта «Эскимо» начал работать в Тюмени в районе экопарка «Затюменский» на улице Институтской. Об этом сообщили в Инвестиционном агентстве Тюменской области.

На первом этаже спорткомплекса расположены тренировочная ледовая площадка для занятий фигуристов, хоккейных команд, массовых катаний. На втором этаже — залы для проведения комплекса разминок, отработки бросковой техники, тренажерный зал, дополнительные раздевалки. Комфорту спортсменов уделено особое внимание: в комплексе имеется лифт, позволяющий перемещаться на ледовую площадку и обратно в коньках, не испытывая неудобств.

Инициатором данного проекта является компания «Технодом-спорт». Масштабный инвестиционный проект реализован при поддержке правительства Тюменской области и Инвестиционного агентства. Строительство спорткомплекса стоимостью 100 миллионов рублей инвестиций велось с 2021 года.

По данным сервиса rusprofile, ООО «Технодом-спорт» работает в Тюмени с 2020 года. Основным видом деятельности является деятельность спортивных объектов. Учредителями выступают Александр Мотошин, Дмитрий Бакланов и Евгений Ведягин, директором Алексадр Мотошин.

По итогам 2023 года компания получила нулевую выручку, при этом убыток составил 777 тысяч рублей. Годом ранее убыток «Тенодом-спорт» составлял 30 тысяч рублей, в 2021 году — 2 тысячи рублей.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в этом году состоится открытие ретейл-парка «Рыба-пила». Торговая точка расположится в районе улицы Федюнинского.

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