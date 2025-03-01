В Тюмени открылся новый ледовый спорткомплекс за 100 миллионов рублей

На первом этаже спорткомплекса расположены тренировочная ледовая площадка для занятий фигуристов, хоккейных команд, массовых катаний. На втором этаже — залы для проведения комплекса разминок, отработки бросковой техники, тренажерный зал, дополнительные раздевалки. Комфорту спортсменов уделено особое внимание: в комплексе имеется лифт, позволяющий перемещаться на ледовую площадку и обратно в коньках, не испытывая неудобств.