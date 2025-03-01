В Тюмени открылся новый ледовый спорткомплекс за 100 миллионов рублей

Posted 1 марта, 11:20
Published 1 марта, 11:20
Modified 1 марта, 11:22
Updated 1 марта, 11:22
На первом этаже спорткомплекса расположены тренировочная ледовая площадка для занятий фигуристов, хоккейных команд, массовых катаний. На втором этаже — залы для проведения комплекса разминок, отработки бросковой техники, тренажерный зал, дополнительные раздевалки. Комфорту спортсменов уделено особое внимание: в комплексе имеется лифт, позволяющий перемещаться на ледовую площадку и обратно в коньках, не испытывая неудобств.
Инициатором данного проекта является компания «Технодом-спорт». Масштабный инвестиционный проект реализован при поддержке правительства Тюменской области и Инвестиционного агентства. Строительство спорткомплекса стоимостью 100 миллионов рублей инвестиций велось с 2021 года.
По данным сервиса rusprofile, ООО «Технодом-спорт» работает в Тюмени с 2020 года. Основным видом деятельности является деятельность спортивных объектов. Учредителями выступают Александр Мотошин, Дмитрий Бакланов и Евгений Ведягин, директором Алексадр Мотошин.
По итогам 2023 года компания получила нулевую выручку, при этом убыток составил 777 тысяч рублей. Годом ранее убыток «Тенодом-спорт» составлял 30 тысяч рублей, в 2021 году — 2 тысячи рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в этом году состоится открытие ретейл-парка «Рыба-пила». Торговая точка расположится в районе улицы Федюнинского.