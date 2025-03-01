Укусил комар: тюменка подхватила смертельно опасную инфекцию на Бали

По словам врачей-инфекционистов, лихорадка Денге распространена в тропических и субтропических районах. Вирус передается при укусах инфицированных самок комара. Причем передача вируса от человека комару может произойти за два дня до того, как у него появятся симптомы заболевания, и в течение двух дней после того, как лихорадка закончилась. Возможен также вертикальный путь передачи инфекции, то есть от матери к плоду.