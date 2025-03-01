Укусил комар: тюменка подхватила смертельно опасную инфекцию на Бали

Posted 1 марта, 12:32
Published 1 марта, 12:32
Modified 1 марта, 12:34
Updated 1 марта, 12:34
По словам тюменки, первым недомогание почувствовал ее ребенок — поднялась температура, появились слабость и тошнота. Спустя два дня симптомы инфекционного заболевания появились у Ольги, пишет 72.RU.
«У меня ломало кости и мышцы. Потом в какой-то момент мне стало больно даже просто дотрагиваться до кожи. Появилось чувство тошноты. А спустя еще пару дней температура спала, появились другие симптомы. Ноги стали слоновьи, была жуткая тяжесть, невозможно было ими передвигать. Была сильнейшая слабость и утомляемость», — рассказала Ольга.
Сначала тюменка думала, что она и сын заразились обычным вирусом гриппа. Но так как состояние не улучшалось, все-таки сдали анализы на лихорадку Денге. Результат оказался положительным.
«Врачи приезжают нам каждый день, чтобы ставить капельницы. Капельницы убирают симптомы, боль. Через некоторое время у меня еще появились высыпания на коже. Но вообще Денге довольно опасная болезнь, есть риск внутреннего кровотечения, которое почти невозможно остановить даже в больнице. У меня же вторая острая форма болезни — это когда Денге сопровождает еще низкое давление», — сообщила тюменка.
По словам врачей-инфекционистов, лихорадка Денге распространена в тропических и субтропических районах. Вирус передается при укусах инфицированных самок комара. Причем передача вируса от человека комару может произойти за два дня до того, как у него появятся симптомы заболевания, и в течение двух дней после того, как лихорадка закончилась. Возможен также вертикальный путь передачи инфекции, то есть от матери к плоду.
Вакцины от этой лихорадки в России сегодня нет, поэтому всем туристам, кто собирается в тропики, медики советуют защищаться от комаров — закрывать окна и носить закрывающую тело одежду.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за последнюю неделю уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом увеличился на 9%. На дистанционное обучение в регионе перевели свыше 7 тысяч школьников.