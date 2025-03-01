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Posted 1 марта, 07:30

Published 1 марта, 07:30

Modified 1 марта, 07:32

Updated 1 марта, 07:32

Тюменские силовики устроили на стройках облаву на мигрантов

Тюменские силовики устроили на стройках облаву на мигрантов

1 марта 2025, 07:30
Фото: 1MI.
По итогам рейдов было выявлено 88 нарушителей миграционного законодательства. Профилактическое мероприятие состоялось на этой неделе, сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

В частности, 26 иностранцев нарушили правила въезда на территорию России и режим пребывания, ещё 56 приезжих мигрантов ложные сведения о себе при осуществлении миграционного учёта, один уклонялся от прохождения иммиграционного контроля, а 5 иностранных работников строек не имели необходимых для осуществления трудовой деятельности патентов. У одного из иностранцев и вовсе не было документов, подтверждающих его легальность нахождения в России.

Все нарушители были привлечены к административной ответственности в виде штрафа. В отношении одного нелегала, у которого отсутствовали правоустанавливающие документы, было вынесено постановление о выдворении за пределы Российской Федерации.

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Ранее «Наш Город» писал, что из Тюменской области в 2024 год выдворили более 1,6 тысячи мигрантов-нелегалов. Еще около 2,5 тысячам иностранцев запретили въезд на территории РФ.

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