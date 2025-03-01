Тюменские силовики устроили на стройках облаву на мигрантов

Posted 1 марта, 07:30
Published 1 марта, 07:30
Modified 1 марта, 07:32
Updated 1 марта, 07:32
В частности, 26 иностранцев нарушили правила въезда на территорию России и режим пребывания, ещё 56 приезжих мигрантов ложные сведения о себе при осуществлении миграционного учёта, один уклонялся от прохождения иммиграционного контроля, а 5 иностранных работников строек не имели необходимых для осуществления трудовой деятельности патентов. У одного из иностранцев и вовсе не было документов, подтверждающих его легальность нахождения в России.
Все нарушители были привлечены к административной ответственности в виде штрафа. В отношении одного нелегала, у которого отсутствовали правоустанавливающие документы, было вынесено постановление о выдворении за пределы Российской Федерации.
Ранее «Наш Город» писал, что из Тюменской области в 2024 год выдворили более 1,6 тысячи мигрантов-нелегалов. Еще около 2,5 тысячам иностранцев запретили въезд на территории РФ.