Тюменские силовики устроили на стройках облаву на мигрантов

В частности, 26 иностранцев нарушили правила въезда на территорию России и режим пребывания, ещё 56 приезжих мигрантов ложные сведения о себе при осуществлении миграционного учёта, один уклонялся от прохождения иммиграционного контроля, а 5 иностранных работников строек не имели необходимых для осуществления трудовой деятельности патентов. У одного из иностранцев и вовсе не было документов, подтверждающих его легальность нахождения в России.