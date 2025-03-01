Тюмень вышла в лидеры среди российских городов по числу бизнес-туров

Эксперт добавила, что в Тюмени в части туризма прослеживаются тренды аналогичные федеральному уровню. В их числе — рост интереса к внутреннему туризму, в том числе медицинскому, увеличение доли путешественников из других стран: из Средней Азии, Китая и Индии, Ближнего Востока.