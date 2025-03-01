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Posted 1 марта, 05:15

Published 1 марта, 05:15

Modified 1 марта, 05:17

Updated 1 марта, 05:17

Тюмень вышла в лидеры среди российских городов по числу бизнес-туров

Тюмень вышла в лидеры среди российских городов по числу бизнес-туров

1 марта 2025, 05:15
Фото: 1MI.
Сюжет
Туризм
Областная столица заняла первое место среди городов России, которые чаще всего выбирали для командировок деловые путешественники. В 2024 году Тюмень занимала 4 строчку рейтинга. Об этом сообщили в агентстве MICE-туризма IBC Corporate Travel.

На первом месте тогда располагался Новосибирск, второе и третье место занимали Домодедово и Ленинградская область, пишет РБК Тюмень.

По данным агентства, по итогам 2024 года общее число бронирований всех объектов проживания в Тюмени выросло на 16%. Средняя продолжительность проживания не изменилась — три дня.

По словам генерального менеджера Azimut Сити Отель Тюмень 4* Светланы Мусиной, по итогам пяти месяцев работы 2024 года средняя загрузка 125-номерного отеля составила более 50%.

Эксперт добавила, что в Тюмени в части туризма прослеживаются тренды аналогичные федеральному уровню. В их числе — рост интереса к внутреннему туризму, в том числе медицинскому, увеличение доли путешественников из других стран: из Средней Азии, Китая и Индии, Ближнего Востока.

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Ранее «Наш Город» писал, что по итогам 2024 года посетившие Тюменскую область туристы потратили в регионе 37,5 миллиарда рублей. Основными гостями стали жители ХМАО, ЯНАО и Свердловской области.

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