Тюмень вышла в лидеры среди российских городов по числу бизнес-туров

Posted 1 марта, 05:15
Published 1 марта, 05:15
Modified 1 марта, 05:17
Updated 1 марта, 05:17
На первом месте тогда располагался Новосибирск, второе и третье место занимали Домодедово и Ленинградская область, пишет РБК Тюмень.
По данным агентства, по итогам 2024 года общее число бронирований всех объектов проживания в Тюмени выросло на 16%. Средняя продолжительность проживания не изменилась — три дня.
По словам генерального менеджера Azimut Сити Отель Тюмень 4* Светланы Мусиной, по итогам пяти месяцев работы 2024 года средняя загрузка 125-номерного отеля составила более 50%.
Эксперт добавила, что в Тюмени в части туризма прослеживаются тренды аналогичные федеральному уровню. В их числе — рост интереса к внутреннему туризму, в том числе медицинскому, увеличение доли путешественников из других стран: из Средней Азии, Китая и Индии, Ближнего Востока.
Ранее «Наш Город» писал, что по итогам 2024 года посетившие Тюменскую область туристы потратили в регионе 37,5 миллиарда рублей. Основными гостями стали жители ХМАО, ЯНАО и Свердловской области.