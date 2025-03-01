Треш-стримера Гительмана, переехавшего в Тюмень, обвинили в живодерстве

Отметим, известный на YouTube треш-стример Руслан Гительман переехал в Тюмень несколько месяцев назад. Ранее он проживал Красноярске, Иркутске и Новосибирске. Зрители знакомы с Гительманом с 2014 года — он прославился своими необычными челленджами с едой и алкоголем, которые он выполнял за деньги, а также колбарациями с такими не менее треш-персонами YouTube, как Олег Монгол, Иришка Чики-Пики, Безумный Паша и т. д.