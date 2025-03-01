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Posted 1 марта, 12:08

Published 1 марта, 12:08

Modified 1 марта, 12:10

Updated 1 марта, 12:10

Треш-стримера Гительмана, переехавшего в Тюмень, обвинили в живодерстве

Треш-стримера Гительмана, переехавшего в Тюмень, обвинили в живодерстве

1 марта 2025, 12:08
Фото: 1MI.
Сюжет
Блогеры
Жители тюменской многоэтажки по улице Харьковской обвинили известного треш-стримера Руслана Гительмана в живодерстве. Тюменцы распространили по социальным сетям листовку, в которой сообщили, что Гительман и его супруга травят кошек и собак.
«Вниманию жильцов Харьковская, 59. В нашем доме завелись живодеры. Не давайте своим любимцам есть с земли! 22 февраля отравили собаку во дворе путем раскладывания вещества, опасного для животных. Также был найден тг-канал, в котором данные люди хвалились убийствами кошек и собак», — было указано в тексте листовок.
Фото: ЧС Тюмень | Отзовик

По информации источника «Нашего Города», близкого к правоохранительным органам, обвинение Гительмана и его супруги в живодерстве являются ложными.

«Сотрудники полиции опросили и соседей Гительмана, и его самого с супругой. Также провели досмотр в их квартире, проверили записи в телефонах, но никаких фактов, подтверждающих их причастность к убийствам животных и издевательствах над ними не обнаружили», — сообщил инсайдер.

В пресс-службе УМВД по Тюменской области «Нашему Городу», в свою очередь, сообщили, что в настоящее время по данному факту проводится проверка.

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Отметим, известный на YouTube треш-стример Руслан Гительман переехал в Тюмень несколько месяцев назад. Ранее он проживал Красноярске, Иркутске и Новосибирске. Зрители знакомы с Гительманом с 2014 года — он прославился своими необычными челленджами с едой и алкоголем, которые он выполнял за деньги, а также колбарациями с такими не менее треш-персонами YouTube, как Олег Монгол, Иришка Чики-Пики, Безумный Паша и т. д.

Следует заметить, что в видео Гительмана частенько участие принимали и члены его семьи — Руслан снимал все посиделки с алкоголем с невнятными беседами. Впрочем, со временем зрителям такой треш наскучил и на канале остались только хейтеры.

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Ранее «Наш Город» писал, что в тюменской деревне Есаулова в начале октября 2024 года во дворе одного из частных домов была обнаружена повешенная собака. Как выяснилось, убили животное его же хозяева — пес просто надоел им. По данному факту было возбуждено дело по статье Уголовного кодекса РФ «Жестокое обращение с животными».

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