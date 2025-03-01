Приходиться следить, чтобы не заползли к ребёнку: ОКБ №2 в Тюмени атаковали тараканы

Posted 1 марта, 07:00
Published 1 марта, 07:00
Modified 1 марта, 07:02
Updated 1 марта, 07:02
«Находимся с ребёнком в детском стационаре педиатрического отделения ОКБ №2. Ночью увидела тараканов — обратилась к медсестре, на что она сообщила, что в больнице регулярно проводят обработки от насекомых. Но эти тараканы просто везде, поэтому приходиться сидеть и следить, чтобы не заползли к ребёнку. Это вообще нормально?», — пожаловалась тюменка в сообществе ЧС Тюмень.
В комментариях под опубликованным постом подписчики сообщества отметили, что зачастую причиной появления тараканов являются сами пациенты, так как разводят антисанитарию.
«А кто же их туда завез? Пациенты и привозят тараканов, пихают еду в холодильники без не пакетов. А уже про вещи и говорить нечего», — отметила Татьяна В.
Одновременно с тем тюменцы отметили, что пациенты имеют права требовать хороших условий при госпитализации.
«По полису ОМС положены хорошие условия при госпитализации. К тому же тараканы являются переносчиками различных инфекций», — написала Александра.
В департаменте здравоохранения, в свою очередь, отметили, что о данной проблеме ведомству известно.
«Руководством ОКБ №2 принимаются все усилия для обеспечения безопасных условий для пациентов. Для соблюдения санитарно-эпидемиологических норм в учреждении регулярно проводятся плановые дезинсекционные и дератизационные мероприятия. Мы приносим свои извинения за временные доставленные неудобства», — сообщили в ведомстве.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени школу №22 атаковали полчища тараканов. По словам родителей школьников, насекомые были замечены не только в санузлах и столовой, но и в раздевалках, классах и коридорах.