Качество воздуха в Тюмени еще ухудшилось — в 2,1 раза

Слова тюменцев о неприятном запахе гари подтверждают и данные сервиса IQAir, согласно которым в настоящее время индекс качества атмосферного воздуха составляет 54, при норме от 0 до 50, а концентрация вредных веществ превышает рекомендуемое значение ВОЗ в 2,1 раза.