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Posted 1 марта, 10:39

Published 1 марта, 10:39

Modified 1 марта, 10:41

Updated 1 марта, 10:41

Тюменцы вновь жалуются на запах гари в городе

Качество воздуха в Тюмени еще ухудшилось — в 2,1 раза

1 марта 2025, 10:39
Фото: 1MI.

Тюменцы вновь жалуются на запах гари в городе

Жители Тюмени продолжают жаловаться на неприятный запах гари в городе. По словам горожан, в разных районах областной столице заметна дымка.
«А что за запах, дымка в городе, кто знает? Запах гари», — интересуются тюменцы в сообществе Тюмень | Live.

Слова тюменцев о неприятном запахе гари подтверждают и данные сервиса IQAir, согласно которым в настоящее время индекс качества атмосферного воздуха составляет 54, при норме от 0 до 50, а концентрация вредных веществ превышает рекомендуемое значение ВОЗ в 2,1 раза.

Фото: IQAir

Одновременно с этим, по информации метеорологов тюменского филиала Объ-Иртышского УГУМС, согласно проведенным наблюдениям за качеством атмосферного воздуха в Тюмени, превышения ПДК не зарегистрировано.

«Уровень загрязнения воздуха низкий. 1, 2 и 3 марта уровень загрязнения атмосферного воздуха в Тюмени в целом ожидается пониженный», — указано в сообщении метеорологов.
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Ранее «Наш Город» писал, что специалисты управления Роспотребнадзора по Тюменской области после жалоб тюменцев на едкую вонь организовали проверку качества воздуха. Превышения концентрации вредных веществ выявлено не было.

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