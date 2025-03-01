Качество воздуха в Тюмени еще ухудшилось — в 2,1 раза

Posted 1 марта, 10:39
Published 1 марта, 10:39
Modified 1 марта, 10:41
Updated 1 марта, 10:41
«А что за запах, дымка в городе, кто знает? Запах гари», — интересуются тюменцы в сообществе Тюмень | Live.
Слова тюменцев о неприятном запахе гари подтверждают и данные сервиса IQAir, согласно которым в настоящее время индекс качества атмосферного воздуха составляет 54, при норме от 0 до 50, а концентрация вредных веществ превышает рекомендуемое значение ВОЗ в 2,1 раза.
Одновременно с этим, по информации метеорологов тюменского филиала Объ-Иртышского УГУМС, согласно проведенным наблюдениям за качеством атмосферного воздуха в Тюмени, превышения ПДК не зарегистрировано.
«Уровень загрязнения воздуха низкий. 1, 2 и 3 марта уровень загрязнения атмосферного воздуха в Тюмени в целом ожидается пониженный», — указано в сообщении метеорологов.
Ранее «Наш Город» писал, что специалисты управления Роспотребнадзора по Тюменской области после жалоб тюменцев на едкую вонь организовали проверку качества воздуха. Превышения концентрации вредных веществ выявлено не было.