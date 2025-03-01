Это позор, довели людей: тюменцы выстроили в гигантскую очередь за бесплатной шаурмой

В честь открытия точки фаст-фуда жителей областной столицы кормили шаурмой бесплатно — любой желающий мог получить одну шаурму. Раздавали бесплатно фаст-фуд с 12:00 до 17:00. И по словам очевидцев, от желающих заполучить бесплатно мясо с овощами, завернутое в лаваш, отбоя просто не было — еще до открытия HOT.DONER у дверей выстроили гигантские очереди.