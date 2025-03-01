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Posted 1 марта, 13:12

Published 1 марта, 13:12

Modified 1 марта, 13:14

Updated 1 марта, 13:14

Это позор, довели людей: тюменцы выстроили в гигантскую очередь за бесплатной шаурмой

Это позор, довели людей: тюменцы выстроили в гигантскую очередь за бесплатной шаурмой

1 марта 2025, 13:12
Фото: 1MI.
В Тюмени сегодня состоялось открытие третьей точки известной в городе сети ресторанов быстрого питания HOT.DONER. Новое заведение начало работать в микрорайоне Нефтяников.

В честь открытия точки фаст-фуда жителей областной столицы кормили шаурмой бесплатно — любой желающий мог получить одну шаурму. Раздавали бесплатно фаст-фуд с 12:00 до 17:00. И по словам очевидцев, от желающих заполучить бесплатно мясо с овощами, завернутое в лаваш, отбоя просто не было — еще до открытия HOT.DONER у дверей выстроили гигантские очереди.

«На Тимуровцев сегодня бесплатно раздавали шаурму в честь открытия новой точки сети ресторанов быстрого питания. В результате собралась большая очередь любителей халявы. В основном подростки», — поделились фотографиями очевидцы в сообществе Tyumentimes Тюмень ДТП ЧП ЧС.
Фото: Tyumentimes Тюмень ДТП ЧП ЧС

В сообществе ЧС Тюмень такой ажиотаж среди тюменцев к бесплатной шаурме подвергся критике. Подписчики отметили, что это выглядит позорно и унизительно.

«Довели народ. Позор», — отметили тюменцы.

Кстати, по словам сотрудников Hot Doner за сегодняшний день там накормили бесплатно свыше 600 человек.

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Отметим, сегодня в Тюмени работают три филиала сети ресторанов быстрого питания Hot Doner — на улицах Льва Толстого, Тимуровцев и в ТРЦ «Фаворит». По данным 2 ГИС, сеть Hot Doner имеет высокий рейтинг. В отзывах тюменцы отмечают, что готовят в заведении довольно вкусно.

«Вкусная шаурма очень приятный персонал и хорошее обслуживание», — отмечают гости заведения.

Заметим, что в кафе подают не только шаурму и донеры, но и бургеры, салаты, блины, различные закуски и напитки, в том числе молочные коктейли. Средний чек составляет 300 рублей.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на продажу за 7 млн рублей выставили популярное кафе узбекской кухни «Согдиана». Информации о причинах продажи заведения нет.

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