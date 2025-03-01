Долгострой на Логунова хотят продать с молотка

Posted 1 марта, 04:41
Published 1 марта, 04:41
Modified 1 марта, 04:43
Updated 1 марта, 04:43
«В Арбитражный суд Тюменской области поступил иск Департамента имущественных отношений Тюменской области к ООО „Теннис-палас“ об изъятии объекта незавершенного строительства с по адресу г. Тюмень, ул. Логунова путем продажи с публичных торгов. К участию в деле третьим лицом привлечено Управление Росреестра по Тюменской области», — указано в определении, опубликованном на сайте Арбитражного суда.
Причиной подачи иска является несоблюдение сроков завершения работ ООО «Теннис-палас». Тюменские власти в 2018 году заключили с ООО «Теннис-палас» договор аренды земельного участка (с долгостроем) на срок три года. По данным DK.RU, речь шла об однократной возможности передачи земли в аренду. То есть заключение нового договора аренды для завершения строительства объекта с данной компанией действующим законодательством не было предусмотрено, в связи, с чем в связи с истечением срока действия договора аренды в суд был подан иск об изъятии. Сохранить объект можно будет лишь в том случае, если будет доказано, что сроки завершения работ были сдвинуты по объективным причинам.
Судебное заседание по делу назначено на 3 марта 2025 года.
Напомним, строительство долгостроя на Логунова ведет ООО «Теннис-Палас» с 2008 года. По данным сервиса rusprofile, учредителями компании являются АО «Мостострой-11» и ООО «Мостдорстрой».
Изначально планировалось, что в эксплуатацию здание будет сдано в 2015 году, однако, в 2012 году строительные работы были заморожены. В 2021 году появилась информация о том, что здание сдадут в эксплуатацию в 2023 году. Позже стало известно, что сроки перенесены. В марте 2023 года в ГУС Тюменской области сообщали, что сдача объекта запланировано на первый квартал 2024 года.
В здании долгостроя на Логунова изначально планировали разместить центр креативных индустрий, науки, культуры, фитнесс-центр и SPA-салон, заведения общепита, торговые и административные помещения.
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