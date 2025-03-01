Долгострой на Логунова хотят продать с молотка

Причиной подачи иска является несоблюдение сроков завершения работ ООО «Теннис-палас». Тюменские власти в 2018 году заключили с ООО «Теннис-палас» договор аренды земельного участка (с долгостроем) на срок три года. По данным DK.RU, речь шла об однократной возможности передачи земли в аренду. То есть заключение нового договора аренды для завершения строительства объекта с данной компанией действующим законодательством не было предусмотрено, в связи, с чем в связи с истечением срока действия договора аренды в суд был подан иск об изъятии. Сохранить объект можно будет лишь в том случае, если будет доказано, что сроки завершения работ были сдвинуты по объективным причинам.