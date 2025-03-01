Автоэлектрикам и бурильщикам в Тюмени готовы платить более 100 тысяч рублей

Posted 1 марта, 05:39
Published 1 марта, 05:39
Modified 1 марта, 05:41
Updated 1 марта, 05:41
По данным экспертов, бурильщикам в регионе готовы платить от 138 тысяч рублей ежемесячно при фиксированном графике. По сравнению с аналогичным периодом 2023/2024 года, уровень оплаты труда в этой профессии вырос на 15%.
«Бурильщики входят в число самых востребованных специалистов. Это обусловлено развитием нефтегазовой отрасли в регионе и необходимостью в квалифицированных кадрах», — пояснили аналитики.
На втором месте рейтинга самых высокооплачиваемых специалистов рабочих профессия располагаются бетонщики с заработной платой 122,8 тысячи рублей (рост за год на 22%). Замыкают тройку лидеров автоэлектрики с выросшими за год зарплатными предложениями на 28% — до 116 тысяч рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в список самых высокооплачиваемых вакансий этого года вошли инженеры, врачи, бизнес-аналитики. Размер их ежемесячного заработка превышает 180 тысяч рублей.