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Posted 28 февраля, 11:43

Published 28 февраля, 11:43

Modified 28 февраля, 11:45

Updated 28 февраля, 11:45

Сын-школьник угнал автомобиль у тюменца

Взял погонять: тюменский подросток без прав попался на отцовском автомобиле

28 февраля 2025, 11:43
Фото: 1MI.

Сын-школьник угнал автомобиль у тюменца

Сюжет
Подростки
Сотрудники Госавтоинспекции остановили иномарку с подростком за рулем. У школьника не было водительских прав, а машина оказалась отцовской.
«На улице Плодовой в селе Луговом Тюменского района остановлен автомобиль „Чанган“, за рулем которого находился 17-летний подросток. Автомобиль подросток взял покататься, пока родители были на работе — ключи находились в свободном доступе», — рассказали в областной инспекции.
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На несовершеннолетнего автомобилиста составлен административный материал за езду без водительского удостоверения. Отца подростка вызвали на место, где его сын попался инспекторам. Машину передали владельцу и напомнили об ответственности за вождение без прав.

Как писал «Наш Город», жители Тюменской области усомнились, что родители подростков — бесправников не знали об увлечении своих детей. Самым весомым аргументом стал финансовый вопрос: где школьники брали деньги для покупки собственных автомобилей.

По данным ГАИ Тюменской области, рекордсменом по количеству неоплаченных штрафов стал 19-летний тюменец без прав и без машины. Он задолжал в бюджет свыше 150 тыс. рублей.

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#Марина Коржина#Общество#Происшествия#Тюмень#Транспорт#Подростки#Подросток
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