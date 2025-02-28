Взял погонять: тюменский подросток без прав попался на отцовском автомобиле

Posted 28 февраля, 11:43
Published 28 февраля, 11:43
Modified 28 февраля, 11:45
Updated 28 февраля, 11:45
«На улице Плодовой в селе Луговом Тюменского района остановлен автомобиль „Чанган“, за рулем которого находился 17-летний подросток. Автомобиль подросток взял покататься, пока родители были на работе — ключи находились в свободном доступе», — рассказали в областной инспекции.
На несовершеннолетнего автомобилиста составлен административный материал за езду без водительского удостоверения. Отца подростка вызвали на место, где его сын попался инспекторам. Машину передали владельцу и напомнили об ответственности за вождение без прав.
Как писал «Наш Город», жители Тюменской области усомнились, что родители подростков — бесправников не знали об увлечении своих детей. Самым весомым аргументом стал финансовый вопрос: где школьники брали деньги для покупки собственных автомобилей.
По данным ГАИ Тюменской области, рекордсменом по количеству неоплаченных штрафов стал 19-летний тюменец без прав и без машины. Он задолжал в бюджет свыше 150 тыс. рублей.