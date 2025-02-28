Вызвали на ковер, дали нагоняй. В Тюмени наказан водитель за выезд на «встречку»

Posted 28 февраля, 08:02
Published 28 февраля, 08:02
Modified 28 февраля, 08:04
Updated 28 февраля, 08:04
В Тюмени сотрудники Госавтоинспекции привлекли к административной ответственности 64-летнего водителя автобуса. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Тюменской области.
Ранее в соцсетях появилось видео, на котором водитель маршрутного автобуса «Луидор» №34 выехал на встречную полосу.
Личность нарушителя была установлена. Руководитель тюменского отдела ГИБДД, Александр Таратута, провёл с водителем и представителем транспортной компании профилактическую беседу о недопустимости подобных нарушений, особо подчеркнув важность обеспечения безопасности пассажиров.
Водителю автобуса выписан штраф в размере 7 500 рублей. За повторный выезд на встречную полосу ему грозит лишение водительских прав на срок до одного года.
Жители Тюмени недовольны решением городских властей поставить большие автобусы только на некоторые маршруты и требуют заменить все маршрутки большими автобусами.