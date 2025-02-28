nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 февраля, 08:02

Published 28 февраля, 08:02

Modified 28 февраля, 08:04

Updated 28 февраля, 08:04

Вызвали на ковер, дали нагоняй. В Тюмени наказан водитель за выезд на «встречку»

Вызвали на ковер, дали нагоняй. В Тюмени наказан водитель за выезд на «встречку»

28 февраля 2025, 08:02
Фото: 1MI.
Сюжет
Общественный транспорт
В Тюмени с водителем маршрутки, за выезд на встречную полосу, провел профилактическую беседу начальник тюменского отдела ГИБДД Александр Таратута.

В Тюмени сотрудники Госавтоинспекции привлекли к административной ответственности 64-летнего водителя автобуса. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Тюменской области.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором водитель маршрутного автобуса «Луидор» №34 выехал на встречную полосу.

Личность нарушителя была установлена. Руководитель тюменского отдела ГИБДД, Александр Таратута, провёл с водителем и представителем транспортной компании профилактическую беседу о недопустимости подобных нарушений, особо подчеркнув важность обеспечения безопасности пассажиров.

Водителю автобуса выписан штраф в размере 7 500 рублей. За повторный выезд на встречную полосу ему грозит лишение водительских прав на срок до одного года.

На трассе Курган-Тюмень произошло массовое ДТП, есть пострадавшие
Узнать подробнее

Жители Тюмени недовольны решением городских властей поставить большие автобусы только на некоторые маршруты и требуют заменить все маршрутки большими автобусами.

Читайте также:
Инвалид-колясочник пожаловался в прокуратуру на плохие дороги в тюменском селеТюменцы потребовали заменить все маршрутки большими автобусамиТюменские автоинспекторы отправлены в СИЗО за взятки
#Ксения Мальчева#Тюмень#ГИБДД#Общественный транспорт#Безопасность#Штраф
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика