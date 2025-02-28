В военкоматах Тюмени не хватает людей. Нужны сотрудники для учета мобилизованных

В Тюмени в областной военкомат на Республики, 2 требуется 17 сотрудников: помощники начальников отделений по организации и проведению призыва, помощники начальников отделений планирования и учета мобилизованных, начальник отделения по военно-патриотической работе, механик группы радиосвязи, медсестры, фельдшеры, врач-хирург. Заработная плата для указанных вакансий составляет 28-40 тысяч рублей.