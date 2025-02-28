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Posted 28 февраля, 08:04

Published 28 февраля, 08:04

Modified 28 февраля, 08:06

Updated 28 февраля, 08:06

В военкоматы Тюменской области ищут около 40 сотрудников

В военкоматах Тюмени не хватает людей. Нужны сотрудники для учета мобилизованных

28 февраля 2025, 08:04
Фото: 1MI.

В военкоматы Тюменской области ищут около 40 сотрудников

Военные комиссариаты Тюменской области ищут около 40 сотрудников. Требуются водители, механики, помощник начальника отделения, помощник военного комиссара, начальник части, а также медсестры, врачи-хирурги и т. д.

Всего на официальном сайте правительства Тюменской области размещен список из 38 вакансий для сотрудников военных комиссариатов Тюмени, Ялуторовска, Вагайского, Исетского, Викуловского, Сорокинского, Заводоуковского, Упоровского, Казанского, Сладковского, Омутинского, Аромашевского, Юргинского, Голышмановского, Армизонского, Бердюжского и Ялуторовского районов. Размер предлагаемой заработной платы варьируется от 23 до 40 тысяч рублей.

В Тюмени в областной военкомат на Республики, 2 требуется 17 сотрудников: помощники начальников отделений по организации и проведению призыва, помощники начальников отделений планирования и учета мобилизованных, начальник отделения по военно-патриотической работе, механик группы радиосвязи, медсестры, фельдшеры, врач-хирург. Заработная плата для указанных вакансий составляет 28-40 тысяч рублей.

Также требуются в военных комиссариаты Калининского, Ленинского и Центрального округов: водители, помощник начальника отдела по воинскому учету и учету мобилизованных, помощник военного комиссара по правовой работе.

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Ранее «Наш Город» писал, что военный комиссар Тобольска и Тобольского района подал в отставку Алексей Бердин в феврале этого года подал в отставку. По неподтвержденным данным, военком уволился из-за спецдопуска, подразумевающего запрет на заграничные поездки.

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