В Тюменской области ждут плюсовую температуру. Когда потеплеет?

Posted 28 февраля, 08:52
Published 28 февраля, 08:52
Modified 28 февраля, 08:54
Updated 28 февраля, 08:54
В первый день весны, на юге региона синоптики обещают облачную с прояснениями погоду, небольшой снег в течение дня, +2….-3 днем и до -4…-14 в темное время суток. В воскресенье, 2 марта, существенно погода не изменится: +2…-3 днем, -5…-15 ночью, снег в северных районах и ветер 5-10 м/с.
В первый рабочий понедельник марта ожидается переменная облачность, +2…-3 днем, местами до -8. В ночные часы столбики термометров опустятся до -6…-11, местами до -18. День пройдет преимущественно без осадков, снег вероятен лишь в северных районах.
В Тюмени в субботу и воскресенье, 1 и 2 марта, ожидается пасмурная погода без осадков. Днем до -1, в ночные часы максимальная температура воздуха составит -4…-6. В понедельник, 3 марта, метеорологи обещают облачную с прояснениями погоду, небольшое похолодание до -2….-11.
Ранее «Наш Город» писал, что по прогнозам метеорологов начало первого весеннего месяца в Тюмени будет достаточно прохладным — в конце первой декады ожидаются даже небольшие морозы. Плюсовая температура воздуха в областной столице установится после 17 марта.