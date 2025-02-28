В Тюменской области ждут плюсовую температуру. Когда потеплеет?

В первый день весны, на юге региона синоптики обещают облачную с прояснениями погоду, небольшой снег в течение дня, +2….-3 днем и до -4…-14 в темное время суток. В воскресенье, 2 марта, существенно погода не изменится: +2…-3 днем, -5…-15 ночью, снег в северных районах и ветер 5-10 м/с.