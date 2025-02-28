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Posted 28 февраля, 08:52

Published 28 февраля, 08:52

Modified 28 февраля, 08:54

Updated 28 февраля, 08:54

В Тюменской области ждут плюсовую температуру. Когда потеплеет?

В Тюменской области ждут плюсовую температуру. Когда потеплеет?

28 февраля 2025, 08:52
Фото: 1MI.
В предстоящие выходные дни на юге Тюменской области установится плюсовая температура воздуха. По прогнозам метеорологов тюменского филиала Объ-Иртышского УГУМС, ожидаются также осадки в виде снега.

В первый день весны, на юге региона синоптики обещают облачную с прояснениями погоду, небольшой снег в течение дня, +2….-3 днем и до -4…-14 в темное время суток. В воскресенье, 2 марта, существенно погода не изменится: +2…-3 днем, -5…-15 ночью, снег в северных районах и ветер 5-10 м/с.

Фото: omsk-meteo.ru

В первый рабочий понедельник марта ожидается переменная облачность, +2…-3 днем, местами до -8. В ночные часы столбики термометров опустятся до -6…-11, местами до -18. День пройдет преимущественно без осадков, снег вероятен лишь в северных районах.

Фото: gismeteo.ru

В Тюмени в субботу и воскресенье, 1 и 2 марта, ожидается пасмурная погода без осадков. Днем до -1, в ночные часы максимальная температура воздуха составит -4…-6. В понедельник, 3 марта, метеорологи обещают облачную с прояснениями погоду, небольшое похолодание до -2….-11.

В конце марта в Тюменской области начнется метеорологическая весна
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Ранее «Наш Город» писал, что по прогнозам метеорологов начало первого весеннего месяца в Тюмени будет достаточно прохладным — в конце первой декады ожидаются даже небольшие морозы. Плюсовая температура воздуха в областной столице установится после 17 марта.

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