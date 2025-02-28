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Posted 28 февраля, 01:14

Published 28 февраля, 01:14

Modified 28 февраля, 01:14

Updated 28 февраля, 01:14

В Тюменской области в последний день февраля потеплеет до +2

В Тюменской области в последний день февраля потеплеет до +2

28 февраля 2025, 01:14
Фото: 1MI.
Облачная с прояснениями погода, небольшой снег, ветер 4-9 м/с ожидаются на юге Тюменской области в пятницу, 28 февраля. Максимальная дневная температура воздуха составит +2…-3, ночью столбики термометров покажут -5…-10, местами до -15.

В Тюмени 28 февраля метеорологи обещают пасмурную погоду, небольшой снег в утренние часы. Утром и днем температура воздуха составит -6…-2, в вечерние часы столбики термометров покажут -5…-3. Ветер будет дуть со скоростью до 2,7 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 7:34 закат в 18:06, продолжительность дня 10 часов 32 минуты.

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В Тобольске 28 февраля ожидается пасмурная погода без осадков. В утренние и дневные часы столбики термометров покажут -5…-3, в темное время суток температура воздуха составит -4…-3. Ветер будет дуть со скоростью до 2,2 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 7:25, закат в 17:53, продолжительность дня 10 часов 28 минут.

В Ишиме 28 февраля метеорологи прогнозируют пасмурную погоду, снег в течение дня. Утром и днем ожидается -6…-3, в вечерние и ночные часы температура воздуха составит -6…-5. Ветер будет дуть со скоростью до 2,6 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 7:16 закат в 17:52 продолжительность дня 10 часов 36 минут.

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