В Тюменской области в последний день февраля потеплеет до +2

Posted 28 февраля, 01:14
Published 28 февраля, 01:14
Modified 28 февраля, 01:14
Updated 28 февраля, 01:14
В Тюмени 28 февраля метеорологи обещают пасмурную погоду, небольшой снег в утренние часы. Утром и днем температура воздуха составит -6…-2, в вечерние часы столбики термометров покажут -5…-3. Ветер будет дуть со скоростью до 2,7 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 7:34 закат в 18:06, продолжительность дня 10 часов 32 минуты.
В Тобольске 28 февраля ожидается пасмурная погода без осадков. В утренние и дневные часы столбики термометров покажут -5…-3, в темное время суток температура воздуха составит -4…-3. Ветер будет дуть со скоростью до 2,2 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 7:25, закат в 17:53, продолжительность дня 10 часов 28 минут.
В Ишиме 28 февраля метеорологи прогнозируют пасмурную погоду, снег в течение дня. Утром и днем ожидается -6…-3, в вечерние и ночные часы температура воздуха составит -6…-5. Ветер будет дуть со скоростью до 2,6 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 7:16 закат в 17:52 продолжительность дня 10 часов 36 минут.